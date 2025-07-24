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В 2026 году НБУ ожидает 35 млрд долларов международной финансовой поддержки

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Национальный банк Украины прогнозирует получение 35 миллиардов долларов международной финансовой поддержки в 2026 году. Из этой суммы 25 миллиардов долларов уже подтверждено, остальное требует дополнительных переговоров.

В 2026 году НБУ ожидает 35 млрд долларов международной финансовой поддержки

В 2026 году Национальный банк Украины ожидает 35 млрд долларов международной финансовой поддержки. Из этой суммы 25 млрд долларов уже подтверждены, остальные еще требуют соответствующих переговоров, сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает УНН.

Подробности

2026 год предусматривает получение, и наши ожидания базируются на 35 млрд долларах внешнего финансирования. Из них 25 млрд долларов подтверждены. Остальные требуют еще соответствующих переговоров. Об этом открыто коммуницирует и министр финансов, и новый премьер-министр. Над этим работает вся украинская команда, чтобы идентифицировать до каждого цента все источники, за счет которых Украина должна получить достаточный объем международной финансовой поддержки. Это критическая предпосылка

- сообщил Пышный.

Пышный также напомнил, что в 2024 году произошла ситуация со сбоем в поступлении международной финансовой поддержки. Последствия этого сбоя были ощутимыми.

Все мы помним с вами начало 2024 года, когда в течение трех месяцев мы оказались в ситуации, когда произошел сбой в поступлении международной финансовой поддержки. Да, она была восстановлена, и по результатам восстановления достигла рекордных на тот момент показателей. Однако этот сбой материализовался, поэтому Национальный банк всегда отмечает, что мы критически нуждаемся в международной финансовой поддержке в достаточном и ритмичном объеме. Этот риск не возник сегодня, он существовал и раньше

- добавил глава НБУ.

Дополнение

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции до 9,7% в 2025 году. Восстановление экономики будет более медленным, с ростом ВВП на 2,1% в 2025 году.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ЭкономикаФинансы
Национальный банк Украины
Украина
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