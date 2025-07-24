У 2026 році НБУ очікує на 35 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки

У 2026 році Національний банк України очікує на 35 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки. З цієї суми 25 млрд доларів вже підтверджені, решта ще потребують відповідних перемовин, повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає УНН.

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2026 рік передбачає отримання і наші очікування базуються на 35 млрд доларах зовнішнього фінансування. З них 25 млрд доларів є підтвердженими. Решта потребують ще відповідних перемовин. Про це відкрито комунікує і міністр фінансів і новий прем’єр-міністр. Над цим працює уся українська команда, щоб ідентифікувати до кожного цента усі джерела, за рахунок яких Україна має отримати достатній обсяг міжнародної фінансової підтримки. Це критична передумова - повідомив Пишний.

Пишний також нагадав, що у 2024 році сталася ситуація зі збоєм у надходженні міжнародної фінансової підтримки. Наслідки цього збою були відчутними.

Всі ми пам’ятаємо з вами початок 2024 року, коли протягом трьох місяців ми опинилися в ситуації, коли стався збій у надходженні міжнародної фінансової підтримки. Так, вона була відновлена, і за результатами відновлення досягла рекордних на той момент показників. Проте цей збій матеріалізувався, тому Національний банк завжди зазначає про те, що ми критично потребуємо міжнародної фінансової підтримки у достатньому і ритмічному обсязі. Цей ризик не виник сьогодні, він існував і раніше - додав голова НБУ.

Доповнення

Національний банк України погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2025 році. Відновлення економіки буде повільнішим, з ростом ВВП на 2,1% у 2025 році.