У 2026 році НБУ очікує на 35 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки
Київ • УНН
Національний банк України прогнозує отримання 35 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки у 2026 році. З цієї суми 25 мільярдів доларів вже підтверджено, решта потребує додаткових переговорів.
У 2026 році Національний банк України очікує на 35 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки. З цієї суми 25 млрд доларів вже підтверджені, решта ще потребують відповідних перемовин, повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає УНН.
Деталі
2026 рік передбачає отримання і наші очікування базуються на 35 млрд доларах зовнішнього фінансування. З них 25 млрд доларів є підтвердженими. Решта потребують ще відповідних перемовин. Про це відкрито комунікує і міністр фінансів і новий прем’єр-міністр. Над цим працює уся українська команда, щоб ідентифікувати до кожного цента усі джерела, за рахунок яких Україна має отримати достатній обсяг міжнародної фінансової підтримки. Це критична передумова
Пишний також нагадав, що у 2024 році сталася ситуація зі збоєм у надходженні міжнародної фінансової підтримки. Наслідки цього збою були відчутними.
Всі ми пам’ятаємо з вами початок 2024 року, коли протягом трьох місяців ми опинилися в ситуації, коли стався збій у надходженні міжнародної фінансової підтримки. Так, вона була відновлена, і за результатами відновлення досягла рекордних на той момент показників. Проте цей збій матеріалізувався, тому Національний банк завжди зазначає про те, що ми критично потребуємо міжнародної фінансової підтримки у достатньому і ритмічному обсязі. Цей ризик не виник сьогодні, він існував і раніше
Доповнення
Національний банк України погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2025 році. Відновлення економіки буде повільнішим, з ростом ВВП на 2,1% у 2025 році.