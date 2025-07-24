НБУ погіршив прогноз інфляції та очікує повільнішого відновлення економіки

Національний банк України погіршив прогноз щодо сповільнення інфляції до 9,7% у 2025 році, відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, - на рівні 2,1% цього року, пише УНН.

НБУ переглянув прогнозну траєкторію інфляції в бік повільнішого зниження. Передбачається її сповільнення до 9,7% у 2025 році, 6,6% - у 2026 році і цілі 5% - у 2027 році - повідомили у НБУ.

Динаміка інфляції в найближчі місяці, як зазначається, значною мірою залежатиме від фактичного впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції. "За попередніми оцінками НБУ, у липні загальна інфляція може дещо зрости, тоді як базова інфляція надалі знижуватиметься. У наступні місяці очікується вихід інфляції на траєкторію стійкого сповільнення", - повідомили у Нацбанку.

У НБУ очікують, що зниженню інфляції сприятимуть заходи монетарної політики, поступове нарощування врожаїв, помірний зовнішній ціновий тиск та поліпшення ситуації на ринку праці на тлі стійкості валютного ринку та достатності міжнародного фінансування.

Відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, - реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році - вказали у НБУ.

Подальші темпи відновлення, зазначили у Нацбанку, залежатимуть від перебігу війни. "Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2-3% у 2026-2027 роках. Водночас у разі швидкої нормалізації умов приватні інвестиції та споживання суттєво зростуть і компенсують ефекти стрімкої фіскальної консолідації, а темпи зростання ВВП можуть становити 3-3,5%", - ідеться у повідомленні.

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