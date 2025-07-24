Послаблення гривні до євро мало незначний вплив на інфляцію - НБУ
Київ • УНН
НБУ заявив, що послаблення гривні до євро мало незначний проінфляційний ефект, тоді як коливання до долара США були помірними. Ситуація на валютному ринку залишається стійкою завдяки попереднім заходам НБУ.
Послаблення гривні до євро досі мало незначний проінфляційний ефект, заявили у НБУ у четвер, пише УНН.
Коливання гривні до долара США були помірними, а послаблення до євро досі мало незначний проінфляційний ефект
НБУ заявив, що "ситуація на валютному ринку була стійкою, зокрема завдяки попереднім заходам НБУ з посилення процентної політики".
Нагадаємо
У НБУ повідомляли, що у червні попит на валюту майже не змінився, а курсові коливання були помірними. Середній офіційний курс гривні до долара незначно послабився, тоді як до євро продовжив послаблюватися.
Попит на валюту залишається стабільним, євро дорожчає через динаміку його курсу з доларом - НБУ05.07.25, 15:35 • 2519 переглядiв