Послаблення гривні до євро мало незначний вплив на інфляцію - НБУ

Послаблення гривні до євро досі мало незначний проінфляційний ефект, заявили у НБУ у четвер, пише УНН.

Коливання гривні до долара США були помірними, а послаблення до євро досі мало незначний проінфляційний ефект - повідомили у НБУ.

НБУ заявив, що "ситуація на валютному ринку була стійкою, зокрема завдяки попереднім заходам НБУ з посилення процентної політики".

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У НБУ повідомляли, що у червні попит на валюту майже не змінився, а курсові коливання були помірними. Середній офіційний курс гривні до долара незначно послабився, тоді як до євро продовжив послаблюватися.

Попит на валюту залишається стабільним, євро дорожчає через динаміку його курсу з доларом - НБУ