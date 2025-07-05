Попит на валюту залишається стабільним, євро дорожчає через динаміку його курсу з доларом - НБУ

У червні попит на валюту залишався близьким до рівня попереднього місяця, а курсові коливання - помірними, при цьому курс гривні до євро послаблювався через динаміку валютної пари EUR/USD, ідеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2025 року, пише УНН.

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"У червні чистий попит на валюту майже не змінився. Цьому сприяло збереження інтересу до гривневих депозитів та певна невизначеність щодо позицій долара як світової резервної валюти", - зазначили у НБУ.

Курсові коливання були помірними та двосторонніми, вказали у регуляторі.

"Середній офіційний курс гривні до долара незначно послабився (на 0,1%), а різниця з готівковим не перевищувала 0,3%. Водночас середній курс до євро й надалі послаблювався (на 2,1%) під впливом динаміки валютної пари EUR/USD", - зазначили у НБУ.

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