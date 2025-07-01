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Курс євро знову зростає: новий історичний максимум 49,40 грн

Київ • УНН

 • 135 перегляди

Офіційний курс євро до гривні 2 липня досягне 49,40 грн/євро, що є рекордним показником. Це девальвує гривню на 42 копійки у порівнянні з попереднім днем.

Курс євро знову зростає: новий історичний максимум 49,40 грн

Завтра, 2 липня, офіційний курс євро до гривні становитиме 49,40 грн/євро, що девальвує гривню на 42 копійки у порівнянні із 1 липня. Євро вкотре оновить рекорд історичного максимуму. Про це пише УНН із посиланням на дані Нацбанку.

Деталі

Завтра, 2 липня, НБУ встановить офіційний курс євро до гривні на рівні 49,40 грн/євро.

Нагадаємо

1 липня офіційний курс євро до гривні зупинився на позначці 48,98 грн/євро, що девальвувало гривню на 20 копійок у порівнянні із 30 червня. 

Доповнення

22 квітня 2025 року курс євро встановив тодішній історичний максимум - 47,76 гривні. Однак уже в червні почалась нова хвиля рекордів: 13 червня валюта подолала позначку 48 гривень, а 20 червня оновила рекорд - 48,20 грн. Востаннє максимальний показник зафіксували 25 червня - 48,50 гривні.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Економіка
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