Курс знову оновив рекорд: завтра за євро проситимуть 48,98 гривні
Київ • УНН
1 липня офіційний курс євро до гривні досягне 48,98 грн/євро, що є девальвацією на 20 копійок порівняно з 30 червня та оновленням історичного максимуму. Курс євро продовжує зростати, вже кілька разів за червень оновлюючи власні рекорди.
1 липня офіційний курс євро до гривні зупиниться на позначці 48,98 грн/євро, що девальвує гривню на 20 копійок у порівнянні із 30 червня. Водночас євро вкотре оновить рекорд історичного максимуму. Про це пише УНН із посиланням на дані Нацбанку.
Завтра, 1 липня, НБУ встановить офіційний курс євро до гривні на рівні 48,98 грн/євро.
Доповнення
22 квітня 2025 року курс євро встановив тодішній історичний максимум — 47,76 гривні. Однак уже в червні почалась нова хвиля рекордів: 13 червня валюта подолала позначку 48 гривень, а 20 червня оновила рекорд — 48,20 грн. Востаннє максимальний показник зафіксували 25 червня — 48,50 гривні.
Нагадаємо
На 30 червня Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 41,6409 грн/дол., що є девальвацією на 6 копійок. Курс євро становить 48,78 грн/євро, злотого – 11,50 грн/злотий.