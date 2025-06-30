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Еврофайтер Тайфун

Курс снова обновил рекорд: завтра за евро будут просить 48,98 гривны

Киев • УНН

 • 136 просмотра

1 июля официальный курс евро к гривне достигнет 48,98 грн/евро, что является девальвацией на 20 копеек по сравнению с 30 июня и обновлением исторического максимума. Курс евро продолжает расти, уже несколько раз за июнь обновляя собственные рекорды.

Курс снова обновил рекорд: завтра за евро будут просить 48,98 гривны

1 июля официальный курс евро к гривне остановится на отметке 48,98 грн/евро, что девальвирует гривну на 20 копеек по сравнению с 30 июня. При этом евро снова обновит рекорд исторического максимума. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Нацбанка.

Завтра, 1 июля, НБУ установит официальный курс евро к гривне на уровне 48,98 грн/евро.

Дополнение

22 апреля 2025 года курс евро установил тогдашний исторический максимум — 47,76 гривны. Однако уже в июне началась новая волна рекордов: 13 июня валюта преодолела отметку 48 гривен, а 20 июня обновила рекорд — 48,20 грн. В последний раз максимальный показатель зафиксировали 25 июня — 48,50 гривны.

Напомним

На 30 июня Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 41,6409 грн/долл., что является девальвацией на 6 копеек. Курс евро составляет 48,78 грн/евро, злотого – 11,50 грн/злотый.

Алена Уткина

Алена Уткина

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