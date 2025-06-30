Курс валют на 30 червня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 41,6409 грн/дол., що є девальвацією на 6 копійок. Курс євро становить 48,78 грн/євро, злотого – 11,50 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6409 грн/дол., що девальвувало гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,64 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,78 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,50 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,89-41,35 грн, євро за 49,12-48,45 грн, злотий за 11,50-10,90 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,60-41,68 грн, євро - за 49,05-49,25 грн, злотий за 11,45-11,58 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,73-41,76 грн/дол. та 48,95-48,97 грн/євро.
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