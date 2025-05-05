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Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 16:28 • 29951 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 80979 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
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29 июня, 10:23 • 80362 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 203649 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 175999 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
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28 июня, 13:12 • 91717 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
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27 июня, 16:06 • 104152 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 148277 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
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27 июня, 15:12 • 239630 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 89799 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
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