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Санкції діють: російська економіка слабшає, а українська зростає - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 484 перегляди

російська економіка демонструє ознаки падіння, ВВП знизився на 6%, інфляція перевищує 20%, а доходи від нафти різко скоротилися. Водночас українська економіка, попри війну, стабільно зростає.

Санкції діють: російська економіка слабшає, а українська зростає - Мінекономіки

Економіка росії почала демонструвати серйозні ознаки ослаблення - санкції працюють, інфляція зростає, а доходи від нафти падають. Попри більші обсяги ресурсів, москва стикається з глибокими фінансовими проблемами, тоді як українська економіка, навпаки, поступово відновлюється та зростає. Про це під час конференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати"заявив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев передає кореспондент УНН.

Деталі

Санкційна політика проти росії дає відчутний ефект, що видно на макроекономічному рівні. Як зазначив експерт, показники ВВП рф свідчать про падіння економіки з початку повномасштабної війни.

Санкції макроекономічно працюють. Якщо ви подивитесь на ВВП першого кварталу росії, перший до четвертого кварталу минулого року, вона (економіка. — ред.) впала. Це трапилось вперше з часів вторгнення, вона скорчилася на 6%

- підкреслив він.

Паралельно з цим українська економіка за його словами демонструє позитивну динаміку, попри війну. ВВП України продовжує зростати, особливо після стабілізації ситуації в другій половині минулого року.

В той час, як українська економіка зросла... і швидкість зростання цього року трохи буде додаватися... 

- зазначив він.

Як наголошує Соболев, російські ресурси виснажуються. Запаси пального в енергосховищах скорочені на 70%, дефіцит бюджету вже сягає 90% річного плану, а інфляція, навіть за офіційними оцінками, перевищує 20%.

Так само інфляція, яку росія офіційно каже, вона вже вище 50%. В той час, як офіційна ставка, встановлена їх Центральним банком, - 20%... навіть офіційна інфляція в 20% викликає соціальне напруження

- додав заступник.

Серед найефективніших інструментів впливу фахівці називають енергетичні санкції, які серйозно скоротили прибутки рф.

росія не доотримала близько 90 млрд доходів від експорту нафти. Це пов'язано і також з стелею на нафту, і дуже ефективні санкції на танкери

- зазначив він.

Із приблизно 700 танкерів російського флоту, санкції накладені вже на 400–500 одиниць. Це ускладнює логістику, підвищує витрати та зменшує надходження до бюджету.

Це успаднює росії логістику, змушує їх менше отримувати гроші... і це зменшує надходження в бюджет. АСБР вперше за багато років зафіксував збиток, втрачено понад половину прибутку. Деякі компанії перестали виплачувати дивіденди

- заявив Соболев.

У подальшому, за словами експерта, варто ще активніше тиснути на енергетичну галузь росії, а також розширити обмеження на ключові сектори економіки: металургію, хімію, ядерну промисловість.

На завершення експерт зазначив, що економіка рф вже демонструє ознаки виснаження, і ця тенденція лише посилюватиметься.

Ми бачимо, що дійсно економіка почала ослаблена і вона почала вже показувати перші ознаки дійсно слабкості - і ви їх побачите цього року ще... завдяки дійсно цій роботі

- підсумував він.

Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф27.06.25, 16:01 • 60038 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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