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Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф

Київ • УНН

 • 28920 перегляди

Запровадження 18-го пакету санкцій ЄС щодо рф затримується через розбіжності між союзниками. Угорщина та Словаччина блокують обмеження, вимагаючи гарантій поставок газу, а США не поспішають зі зниженням цінового порогу на російську нафту

Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф

Розширення 18-го пакету санкцій ЄС проти росії опинилося на паузі через політичні розбіжності між союзниками. Зокрема Угорщина та Словаччина блокують нові обмеження, вимагаючи гарантій на поставки газу. США також не поспішають з радикальними кроками, зокрема, з пониженням цінового порогу на російську нафту, посилаючись на необхідність зберігати простір для діалогу. Проте для справді "вбивчого" ефекту потрібно більше - повне відключення російських банків від SWIFT і енергетичне ембарго. Про це журналісту УНН розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Попри очікування, затвердження 18-го пакету санкцій проти росії застрягло через розбіжності в ЄС. Зокрема Угорщина й Словаччина з осторогою ставляться до збільшення тиску на росію через побоювання щодо енергетики. Вони блокують рішення і висувають енергетичні вимоги: продовження імпорту газу або компенсацій передачі транзитом. Вашингтон своєю чергою також сподівається на діалог з рф та не поспішає з введенням додаткових санкцій.

Водночас процедура введення нового пакету санкцій вимагає одностайності. Під час зустрічі G7 Сполучені Штати також не підтвердили готовність до пониження вартості російської нафти з 60 до 45 доларів.

Нова хвиля санкцій мала б включати також обмеження "тіньових флотів", ще 22 банки, десятки компаній і фізичних осіб, що може завдати відчутного удару по її економіці, але поки що не є критичними.

Найпотужнішим серед анонсованих у 18 пакеті кроків експерт назвав можливе зниження граничної ціни на нафту, хоча додав, що найліпшим рішенням для України було б повне ембарго на російські енергоресурси.

Тут треба їх доповнити повним відключенням всіх російських банків від платіжної системи SWIFT. Ну, а саме головне - це заборона або дуже суттєве обмеження на продаж російських енергоресурсів, газу і нафти. Тому що саме газ і нафта приносять росії основні доходи

- пояснив експерт.

Водночас Пендзин зауважив, що навіть зниження ціни на нафту значно вплине на російську економіку і назвав цей крок "найбільш дієвим серед методів у 18-му пакеті санкцій ЄС".

Якби відбулось зниження максимальної ціни на російську нафту з 60 доларів до 45, це зробило б в самій росії видобуток і транспортування нафти збитковим. Тобто в них собівартість видобутку плюс транспортування до основних країн постачання, а це Китай і Індія на сьогодні обходиться більше ніж 45 доларів. Тобто, якщо знизити ціну на російську нафту до 45, це робить їхній нафтогазовий комплекс просто збитковим, увесь

- пояснив експерт.

Проте зниження ціни на неї не всі союзники сприймають із захватом. По цій позиції "якесь неоднозначне ставлення і з боку США і навіть деякі європейські політики висловлювали побоювання". Причиною такого побоювання вони називають "ескалацію конфлікту" і спробу залишити місце для діалогу, однак для України, де "ескалація кожен день відбувається через те, що росія цілеспрямовано б'є саме по цивільних житлових об'єктах" ця спроба гальмувати санкції – дорого коштує.

Сподіваюсь, що останнє засідання НАТО і те, що вже відбулось в Ірані, все-таки переключить зовнішньополітичний вектор США саме на російсько-українську війну і, можливо, призведе до більш жорстких дій по відношенню до країни-агресора до росії

- зазначив він.

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Пендзин також підкреслив, що падіння ціни на російські енергоресурси паралельно з збільшенням суден тіньового флоту, проти яких застосовуються санкції, сумарно завдало б росії доволі серйозний урон. Річ у тому, як повідомив експерт, що в росії практично вичерпався останній резервний фонд, так званий фонд "національного добробуту".

"На сьогодні ліквідна частина цього фонду оцінюється у 2,3 трильйона рублів. У той же час дефіцит бюджету росії збільшився з 1,2 до 3,8 трильйона рублів. Тобто вже півтора трильйона рублів їм не вистачає, щоб навіть покрити їхній діючий дефіцит бюджету на 25 рік. Ну, а дефіцит у них зростає з місяця в місяць, тому що зростають у них витрати на війну", - підкреслив Пендзин.

З огляду на те, що росія, за словами експерта, не збирається зменшувати інтенсивність воєнних дій, а навпаки, збільшує її, це може призвести до відчутних "дірок" у російському бюджеті вже у найближчі 3 місяці.

Якщо вони в такій інтенсивності далі будуть продовжувати, то вже буквально через квартал при сьогоднішній динаміці їхніх доходів і витрат, вони вже будуть відчувати дуже серйозну нестачу можливостей фінансувати війну в сьогоднішній інтенсивності

- зазначив експерт.

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Він додав, що українським партнерам у Європі та США потрібно врешті прийти до розуміння, що "з росією треба не вести переговори, а росію треба перемагати на полі бою, а для цього треба просто допомагати озброєнням Україні". Водночас санкційний тиск теж потрібен, але він має бути максимально потужним.

На сьогодні згідно того, що анонсувалось в 18-му пакеті санкцій ЄС, це можна сказати, ще один елемент додаткового тиску на російську економіку, але поки що він ще не є вбивчим

- підсумував експерт.

Доповнення

Міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка применшив перспективу повноцінної угоди на саміті ЄС, коли його запитали про новий пакет санкцій ЄС проти росії та фінансування оборони. Відповідаючи, чи вважає, що існує підтримка на саміті ЄС компромісу щодо складних питань, таких як фінансування оборони та 18-й пакет санкцій проти росії, "не висловив оптимізму, який висловили інші в Раді ЄС".

Тим часом міністр Швеції зі справ Європи Джессіка Розенкранц заявила, що хоча вона має "великі сподівання" на угоду щодо санкцій.

Словаччина, яка залежить від російського газу, послідовно виступає проти останнього пакету санкцій, об’єднавши зусилля із сусідньою Угорщиною, щоб затримати ці заходи.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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