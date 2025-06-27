Зеленський затвердив синхронізацію санкцій України та партнерів проти рф: що передбачається

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
10:27 • 5718 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
10:12 • 15987 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
09:36 • 19313 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
09:20 • 23458 перегляди
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:30
09:07 • 23983 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 176142 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
26 червня, 16:15 • 129595 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
26 червня, 14:09 • 106657 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 122012 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 250744 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
38%
750мм
Популярнi новини
Смертний вирок у Японії: відомого вбивцю стратили вперше з 2022 року27 червня, 02:54 • 71431 перегляди
Ще плюс 970 окупантів, 1 ворожий танк та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога 27 червня, 04:26 • 19664 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 105924 перегляди
Фон дер Ляєн оголосила про готовність передати €11 млрд Україні06:13 • 40376 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову06:15 • 37490 перегляди
Публікації
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"11:13 • 3888 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 106284 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 176153 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу26 червня, 15:27 • 126500 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 250750 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 10:28 • 7610 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 83521 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 115641 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 87259 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 93769 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
С-400
Truth Social
Крилата ракета
Нафта

Зеленський затвердив синхронізацію санкцій України та партнерів проти рф: що передбачається

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що активує рішення РНБО про синхронізацію санкцій проти РФ. Мета – посилення тиску на агресора та обмеження його військово-промислового потенціалу.

Зеленський затвердив синхронізацію санкцій України та партнерів проти рф: що передбачається

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій України та партнерів проти рф, ідеться в указі №422/2025 від 27 червня, пише УНН.

Деталі

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів" (додається)", - ідеться у тексті указу.

Як вказано у рішення РНБО, воно спрямоване на "досягнення максимально жорстких наслідків для російської  федерації за розв’язану проти України злочинну та неспровоковану війну, подальшого відчутного обмеження військово-промислового потенціалу держави-агресора".

Кабміну та СБУ разом з НБУ доручено "забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України обмежувальних заходів (санкцій), що затверджені міжнародними партнерами".

"Обмежувальні заходи (санкції), затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО України не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об'єднання держав", - зазначається в рішенні.

Кабміну, СБУ, СЗР та Офісу Генпрокурора також доручено "забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами обмежувальних заходів (санкцій), застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією російської  федерації".

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Усі санкції проти рф мають "працювати на 100%": Зеленський повідомив про рішення РНБО для активізації дипломатії27.06.25, 12:32 • 954 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Генеральний прокурор (Україна)
Служба зовнішньої розвідки України
Національний банк України
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9