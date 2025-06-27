Зеленський затвердив синхронізацію санкцій України та партнерів проти рф: що передбачається
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що активує рішення РНБО про синхронізацію санкцій проти РФ. Мета – посилення тиску на агресора та обмеження його військово-промислового потенціалу.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій України та партнерів проти рф, ідеться в указі №422/2025 від 27 червня, пише УНН.
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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів" (додається)", - ідеться у тексті указу.
Як вказано у рішення РНБО, воно спрямоване на "досягнення максимально жорстких наслідків для російської федерації за розв’язану проти України злочинну та неспровоковану війну, подальшого відчутного обмеження військово-промислового потенціалу держави-агресора".
Кабміну та СБУ разом з НБУ доручено "забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України обмежувальних заходів (санкцій), що затверджені міжнародними партнерами".
"Обмежувальні заходи (санкції), затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО України не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об'єднання держав", - зазначається в рішенні.
Кабміну, СБУ, СЗР та Офісу Генпрокурора також доручено "забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами обмежувальних заходів (санкцій), застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією російської федерації".
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
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