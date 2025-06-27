Усі санкції проти рф мають "працювати на 100%": Зеленський повідомив про рішення РНБО для активізації дипломатії

Санкції України та партнерів проти рф потрібно синхронізувати, і РНБО сьогодні своїм рішенням встановлює завдання для державних інституцій та доручає активізувати дипломатичний напрям, повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

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"Максимально мобілізуємо санкційний тиск на росію заради завершення війни та реального миру", - вказав Зеленський.

Він наголосив на необхідності "імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях". "Синхронізація санкцій має бути забезпечена", - підкреслив Президент.

Сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони України встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям - написав Зеленський.

Як вказав Президент України, "росія має відчувати реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля й мирні пропозиції та затягує війну". "Санкції ЄС, санкції інших учасників "Групи семи", санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для росії, – усе це має працювати на сто відсотків", - підкреслив він.

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