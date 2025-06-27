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Усі санкції проти рф мають "працювати на 100%": Зеленський повідомив про рішення РНБО для активізації дипломатії

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО рішенням встановлює завдання для державних інституцій, на тлі потреби синхронізувати санкції України та партнерів проти рф.

Усі санкції проти рф мають "працювати на 100%": Зеленський повідомив про рішення РНБО для активізації дипломатії

Санкції України та партнерів проти рф потрібно синхронізувати, і РНБО сьогодні своїм рішенням встановлює завдання для державних інституцій та доручає активізувати дипломатичний напрям, повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Максимально мобілізуємо санкційний тиск на росію заради завершення війни та реального миру", - вказав Зеленський. 

Він наголосив на необхідності "імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях". "Синхронізація санкцій має бути забезпечена", - підкреслив Президент.

Сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони України встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям

- написав Зеленський.

Як вказав Президент України, "росія має відчувати реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля й мирні пропозиції та затягує війну". "Санкції ЄС, санкції інших учасників "Групи семи", санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для росії, – усе це має працювати на сто відсотків", - підкреслив він.

"Місяць тиску на агресора": Сибіга назвав найближчі завдання для української дипломатії21.06.25, 21:39 • 3518 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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