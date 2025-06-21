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"Місяць тиску на агресора": Сибіга назвав найближчі завдання для української дипломатії

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Президент Зеленський доручив українській дипломатії провести "місяць тиску на росію" для збільшення ціни війни та обмеження здатності рф виробляти засоби терору. Глава МЗС Андрій Сибіга підкреслив, що дипломатична система мобілізує зусилля напередодні самітів ЄС і НАТО, очікуючи рішучості від партнерів, зокрема США, щодо санкційного тиску.

"Місяць тиску на агресора": Сибіга назвав найближчі завдання для української дипломатії

Президент Володимир Зеленський поставив чіткі завдання для української дипломатії щодо місяця тиску на рф, максимального збільшення ціни війни для агресора та обмеження здатності росії виробляти засоби терору. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Деталі

"Перед нами - важливий місяць. Місяць тиску на агресора. Місяць повної дипломатичної мобілізації, повного задіяння дипломатії з метою наближення справедливого та стійкого миру для України", - сказав глава МЗС.

Він підкреслив, що ключовим завданням є обмеження здатності росії виробляти засоби терору. За його словами, дипломатична система мобілізує всі зусилля напередодні важливих заходів, зокрема самітів ЄС і НАТО наступного тижня. 

Наступний місяць має стати місяцем тиску на росію. Санкційного тиску. Прийняття нових санкційних пактів - як на рівні ЄС, так і на рівні національних урядів. Якщо путін та його поплічники зухвало відкидають мирні зусилля, відкидають перемирʼя, відкидають все - вони мають зазнати руйнівних економічних ударів

- наголосив Сибіга.

путін пропонує посередництво у близькосхідному конфлікті, відмовляючись припинити війну в Україні - Сибіга19.06.25, 19:47 • 3764 перегляди

Він уточнив, що йдеться насамперед про зниження стелі ціни на нафту, посилення вторинних санкцій, закриття шляхів обходу обмежень та доступу росії до компонентів для зброї. 

"Очікуємо від наших партнерів рішучості. Особливо від Сполучених Штатів Америки. Всі ці дії мають бути скоординовані. Маємо ЄС і його держави-члени, Велику Британію, США, Японію, Австралію та Нову Зеландію. Це найбільші економіки світу та країни, санкції яких найбільш дошкульні та болючі для росії. Вони можуть мати руйнівний характер для економіки росії", - резюмував Сибіга.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський анонсував майбутні кадрові зміни, зокрема в дипломатичному корпусі, з метою посилення потенціалу країни у стосунках з міжнародними партнерами та внутрішньої стійкості. Детальні висновки щодо цих трансформацій будуть зроблені протягом місяця, включаючи нараду з усіма українськими послами.

Сибіга: путін зневажає мирні зусилля США і світу, він - убивця українців і власного народу20.06.25, 21:51 • 4880 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Нова Зеландія
НАТО
Австралія
Європейський Союз
Велика Британія
Японія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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