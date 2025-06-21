Зеленський анонсував важливі кадрові зміни, зокрема у дипломатичному корпусі

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни, зокрема в дипломатичному корпусі. Він наголосив, що метою цих заходів є збільшити український потенціал у відносинах з партнерами, пише УНН з посиланням на звернення Президента.

Ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості - повідомив Зеленський.

Він додав, що всі необхідні висновки щодо запровадження цих змін будуть узгоджені в тому числі в рамках наради з усіма українськими послами.

Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації - наголосив глава держави.

Доповнення

Зеленський заявив, що рф прагне відірвати Україну від США, щоб припинити військову допомогу та відтермінувати санкції. Він зазначив, що дипломатичні зустрічі є шансом для рф зволікати та уникати нових обмежень.