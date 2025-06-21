росії вкрай важливо відірвати Америку від України, щоб припинилася військова допомога - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для росіян вкрай важливо відірвати нашу державу від Сполучених Штатів, щоб припинилася військова допомога. Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, пише УНН.

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"Для "русскіх" важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Для цього треба продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки", - повідомив Президент.

Він зазначив, що якщо відбудеться ще кілька зустрічей України і росії, то це буде шанс для держави-агресора відтермінувати санкції.

"Якщо відбудеться ще пара зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни, буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно", - зазначив Зеленський.

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