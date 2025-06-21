росії вкрай важливо відірвати Америку від України, щоб припинилася військова допомога - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що рф прагне відірвати Україну від США, щоб припинити військову допомогу та відтермінувати санкції. Він зазначив, що дипломатичні зустрічі є шансом для рф зволікати та уникати нових обмежень.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для росіян вкрай важливо відірвати нашу державу від Сполучених Штатів, щоб припинилася військова допомога. Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, пише УНН.
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"Для "русскіх" важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Для цього треба продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки", - повідомив Президент.
Він зазначив, що якщо відбудеться ще кілька зустрічей України і росії, то це буде шанс для держави-агресора відтермінувати санкції.
"Якщо відбудеться ще пара зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни, буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно", - зазначив Зеленський.
рф під час переговорів у Стамбулі зізналася, що їхній меморандум є ультиматумом - Зеленський10.06.25, 14:57 • 3784 перегляди