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росії вкрай важливо відірвати Америку від України, щоб припинилася військова допомога - Зеленський

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що рф прагне відірвати Україну від США, щоб припинити військову допомогу та відтермінувати санкції. Він зазначив, що дипломатичні зустрічі є шансом для рф зволікати та уникати нових обмежень.

росії вкрай важливо відірвати Америку від України, щоб припинилася військова допомога - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для росіян вкрай важливо відірвати нашу державу від Сполучених Штатів, щоб припинилася військова допомога. Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

"Для "русскіх" важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Для цього треба продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки", - повідомив Президент.

Він зазначив, що якщо відбудеться ще кілька зустрічей України і росії, то це буде шанс для держави-агресора відтермінувати санкції.

"Якщо відбудеться ще пара зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни, буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно", - зазначив Зеленський.

рф під час переговорів у Стамбулі зізналася, що їхній меморандум є ультиматумом - Зеленський10.06.25, 14:57 • 3784 перегляди

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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