россии крайне важно оторвать Америку от Украины, чтобы прекратилась военная помощь - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для россиян крайне важно оторвать наше государство от Соединенных Штатов, чтобы прекратилась военная помощь. Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, пишет УНН.

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"Для "русских" важно оторвать Америку от Украины, прекратить помощь. Для этого нужно продемонстрировать дипломатичность. Дипломатичность проявляется в возможности встречи с украинской стороной, желательно без Америки", - сообщил Президент.

Он отметил, что если состоится еще несколько встреч Украины и россии, то это будет шанс для государства-агрессора отсрочить санкции.

"Если состоится еще пара встреч, они будут демонстрировать США, что идет дипломатический процесс, и санкции будут отсрочиваться. А пока идут обмены, будут отсрочены и встречи на уровне лидеров. Потому что им это точно невыгодно", - отметил Зеленский.

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