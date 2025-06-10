рф во время переговоров в Стамбуле призналась, что их меморандум является ультиматумом - Зеленский

россияне заявили украинской делегации в Стамбуле, что они понимают, что их меморандум - это ультиматум и Украина его не примет. Поэтому нужны сильные посредники, чтобы рф не могла отказаться от договоренностей, достигнутых на переговорах. США пока не выглядят сильным посредником. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию ValaszOnline, передает УНН.

Детали

На вопрос, на какие именно компромиссы готова пойти Украина, Зеленский ответил: "Наш меморандум является основой для переговоров. Исходя из него, наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов — вопросы военнопленных и похищенных детей — или вопросы прекращения огня. Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это наш собственный конституционный вопрос".

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Зеленский подчеркнул, что его работа вести переговоры по территориям, как и путина, который их оккупировал.

Моя работа — вести переговоры по территориям — и путина, который их захватил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому поводу ни с кем другим. Но мы уже говорили, что не будем признавать ныне оккупированные территории де-юре российскими. Это даже не то же самое: в Крыму не было войны, но восточная Украина — это мертвая зона с разрушенными селами и городами. Мы также неоднократно говорили, что если получим адекватные гарантии безопасности, которые не позволяют путину продолжать войну, то у нас будет время решить территориальные вопросы. Дипломатическим путем, а не оружием. И это уже большой компромисс, потому что у нас долгий путь - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина хочет прекратить войну, но для этого нужна воля обеих сторон.

Если другая сторона к этому не готова, она всегда что-то придумает. Они даже нашей делегации сказали: мы знаем, что наш меморандум — это ультиматум и вы его не примете. Следовательно, вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян. Вот почему нам нужны сильные посредники: чтобы россияне не могли отказаться от договоренностей, достигнутых на переговорах. Соединенные Штаты пока не выглядят сильным посредником: россияне сказали им не быть за столом переговоров, а они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики в отношении россии - подчеркнул Зеленский.

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