Переговоры в Стамбуле не дали результатов из-за деструктивной позиции россиян - Тихий

Встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле привели к ограниченным результатам в гуманитарном треке, в частности, в плане обмена пленными. Что касается других направлений переговоров, то они не продвинулись из-за деструктивной позиции россиян, пояснил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

Детали

Состоялись встречи в Стамбуле. Я там находился, видел, как все происходит. Эти встречи привели к ограниченному результату на гуманитарном треке, который для нас важен, но кроме гуманитарного трека обмена пленными других результатов у этой встречи не было. Причиной этого была неконструктивная позиция российской федерации - сообщил Тихий.

Тихий подчеркнул, что россия выдвигала в Стамбуле нереалистичные требования и не шла Украине на встречу в вопросе прекращения огня.

Вместо того, чтобы отвечать взаимностью на шаги Украины, на прекращение огня, другие конструктивные шаги, россия выдвигает ультиматумы, нереалистичные требования. Гуманитарный трек движется, это возвращение наших людей, это очень важно, но остальные треки не двигаются - сообщил спикер МИД.

Также Тихий пояснил, что для обмена военнопленными не нужно созывать встречу в Стамбуле. Он выразил мнение, что такой формат ничего не производит.

Встает вопрос, что этот формат встречи производит. Когда речь идет об обмене военнопленными, то над этим работают команды нашего Главного управления разведки, Координационного штаба. С российской стороны соответственно там их соответствия работают над освобождением пленных. Не нужно отправлять руководство Министерства обороны Украины, чтобы добиваться таких обменов - подчеркнул Тихий.

Кроме того, пресс-секретарь МИД напомнил, что Украина еще перед встречей в Стамбуле передала российской стороне свои переговорные позиции, зато россия лишь продолжила выдвигать ультиматумы.

Мы им передали наши позиции, наше видение, как это все должно развиваться еще перед вылетом в Стамбул. Не было ответа ни во время Стамбула, ни после. Никакой реакции с российской стороны. Лишь набор ультиматумов, которые они бросили на стол в Стамбуле - пояснил чиновник.

Спикер МИД также сообщил, что для решения фундаментальных вопросов необходима встреча лидеров, но россия ее избегает.

Если люди такого уровня, который россия прислала, не способны решать фундаментальные вопросы вроде прекращения огня, то необходима встреча лидеров. Президент Владимир Зеленский готов к таким встречам хоть завтра. И мы видим, как они избегают таких встреч. Поэтому рано говорить о какой-то подготовке - подчеркнул Тихий.

Дополнение

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что россияне до сих пор не дали ответа на украинский меморандум о прекращении огня, который Украина передала во время встречи в Стамбуле. Зато они бросили на стол список ультиматумов, которые непригодны для дипломатии.