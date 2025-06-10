Переговори в Стамбулі не дали результатів через деструктивну позицію росіян - Тихий

Зустрічі української і російської делегацій у Стамбулі призвели до обмежених результатів у гуманітарному треку, зокрема в плані обміну полоненими. Що стосується інших напрямків переговорів, то вони не просунулися через деструктивну позицію росіян, пояснив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише УНН.

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Відбулися зустрічі в Стамбулі. Я там перебував, бачив, як усе відбувається. Ці зустрічі призвели до обмеженого результату на гуманітарному треку, який для нас є важливим, але окрім гуманітарного треку обміну полоненими інших результатів у цієї зустрічі не було. Причиною цього була неконструктивна позиція російської федерації - повідомив Тихий.

Тихий наголосив, що росія висувала у Стамбулі нереалістичні вимоги і не йшла Україні на зустріч у питанні припинення вогню.

Замість того, щоб відповідати взаємністю на кроки України, на припинення вогню, інші конструктивні кроки, росія висуває ультиматуми, нереалістичні вимоги. Гуманітарний трек рухається, це повернення наших людей, це дуже важливо, але решта треків не рухаються - повідомив речник МЗС.

Також Тихий пояснив, що для обміну військовополоненими не потрібно скликати зустріч у Стамбулі. Він висловив думку, що такий формат нічого не продукує.

Постає питання, що цей формат зустрічі продукує. Коли йдеться про обмін військовополоненими, то над цим працюють команди нашого Головного управління розвідки, Координаційного штабу. З російського боку відповідно там їх відповідники працюють над звільненням полонених. Не потрібно відправляти керівництво Міністерства оборони України, щоб добиватися таких обмінів - наголосив Тихий.

Крім того, речник МЗС нагадав, що Україна ще перед зустріччю у Стамбулі передала російській стороні свою переговорні позиції, натомість росія лише продовжила висувати ультиматуми.

Ми їм передали наші позиції, наше бачення, як це все має розвиватися ще перед вильотом у Стамбул. Не було відповіді ні під час Стамбулу, ні після. Жодної реакції з російського боку. Лише набір ультиматумів, які вони кинули на стіл в Стамбулі - пояснив посадовець.

Речник МЗС також повідомив, що для вирішення фундаментальних питань потрібна зустріч лідерів, але росія її уникає.

Якщо люди такого рівня, який росія прислала, не здатні вирішувати фундаментальні питання на кшталт припинення вогню, то необхідна зустріч лідерів. Президент Володимир Зеленський готовий до таких зустрічей хоч завтра. І ми бачимо, як вони уникають таких зустрічей. Тож рано говорити про якусь підготовку - підкреслив Тихий.

Доповнення

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що росіяни досі не дали відповіді на український меморандум щодо припинення вогню, який Україна передала під час зустрічі у Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл список ультиматуму, які непридатні для дипломатії.