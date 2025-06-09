росія досі не відреагувала на український меморандум щодо припинення вогню - Сибіга

росіяни досі не дали відповіді на український меморандум щодо припинення вогню, який Україна передала під час зустрічі у Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл список ультиматуму, які непридатні для дипломатії. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час брифінгу з очільником МЗС Литви Кястутісом Будрісом, передає кореспондент УНН.

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Важливо чітко розуміти та усвідомлювати, особливо в декількох столицях, що Україна не програє, а росія не виграє. Україна прагне миру, як ніхто інший у світі, лише росія блокує мирний процес. Росіяни досі не дали відповіді на наші конструктивні пропозиції, які ми передали на пряму перед зустріччю в Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматуму, які непридатні для дипломатії. Це вкотре демонструє, що потрібно посилювати тиск на росію та усіх, хто допомагає їй вести цю війну - сказав Сибіга.

Він зазначив, що Україна наполягає на 18-й пакеті санкцій від ЄС, який має бути не просто сильним, а руйнівним, а також нанести знищуючий удар по енергетиці, тіньовому флоту, банківському сектору, схемам обходу санкцій.

Нагадаємо

Українська делегація надала російській стороні меморандум з умовами припинення вогню. росія відмовилася надати свій документ, заявивши, що оприлюднить вимоги під час зустрічі.