росія досі не відреагувала на український меморандум щодо припинення вогню - Сибіга
Київ • УНН
росія не надала відповідь на меморандум України щодо перемир'я, натомість висунувши неприйнятні ультиматуми. Київ закликає посилити тиск на рф через 18-й пакет санкцій ЄС.
росіяни досі не дали відповіді на український меморандум щодо припинення вогню, який Україна передала під час зустрічі у Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл список ультиматуму, які непридатні для дипломатії. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час брифінгу з очільником МЗС Литви Кястутісом Будрісом, передає кореспондент УНН.
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Важливо чітко розуміти та усвідомлювати, особливо в декількох столицях, що Україна не програє, а росія не виграє. Україна прагне миру, як ніхто інший у світі, лише росія блокує мирний процес. Росіяни досі не дали відповіді на наші конструктивні пропозиції, які ми передали на пряму перед зустріччю в Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматуму, які непридатні для дипломатії. Це вкотре демонструє, що потрібно посилювати тиск на росію та усіх, хто допомагає їй вести цю війну
Він зазначив, що Україна наполягає на 18-й пакеті санкцій від ЄС, який має бути не просто сильним, а руйнівним, а також нанести знищуючий удар по енергетиці, тіньовому флоту, банківському сектору, схемам обходу санкцій.
Нагадаємо
Українська делегація надала російській стороні меморандум з умовами припинення вогню. росія відмовилася надати свій документ, заявивши, що оприлюднить вимоги під час зустрічі.