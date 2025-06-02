Україна передала рф меморандум з умовами припинення вогню на переговорах: текст документа

На другому етапі переговорів Україні та рф мають представити меморандуми з умовами припинення вогню. Наша держава попередньо надала документ москві, однак рф у свою чергу не зробила цього, заявивши, що лише під час зустрічі оприлюднить вимоги.

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер поділився документом, який підготувала Україна до перемовин з росією, передає УНН.

Деталі

Писав учора про український меморандум, який делегація Зеленського сьогодні представить російській стороні. У ньому викладено те, що Київ вважає життєздатним шляхом до завершення війни. Ось повний текст українською та англійською мовами. росіяни відмовилися надати свій меморандум перед сьогоднішніми переговорами у Стамбулі та поскаржилися, що українці не включили свій меморандум російською мовою - зазначив кореспондент.

Нагадаємо

У Стамбулі в Туреччині розпочався другий раунд українсько-російських переговорів за участю турецької сторони.

Раніше повідомлялося, що обидві делегації прибули на місце українсько-російських переговорів у Стамбулі.

Як повідомили турецькі дипломатичні джерела турецьким ЗМІ, тристороння зустріч між делегаціями Туреччини, росії та України мала розпочатися в понеділок о 13:00 за місцевим часом у палаці Чираган у Стамбулі. Однак, про її початок стало відомо на понад півтори години пізніше від запланованого.

Переговори проходитимуть під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, повідомлялося про участь високопосадовців всіх трьох країн, у тому числі директора Національної розвідувальної організації Туреччини (MIT) Ібрагіма Калина.