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Украина передала рф меморандум с условиями прекращения огня на переговорах: текст документа

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Украинская делегация предоставила российской стороне меморандум с условиями прекращения огня. Россия отказалась предоставить свой документ, заявив, что обнародует требования во время встречи.

Украина передала рф меморандум с условиями прекращения огня на переговорах: текст документа

На втором этапе переговоров Украине и рф должны представить меморандумы с условиями прекращения огня. Наше государство предварительно предоставило документ москве, однако рф в свою очередь не сделала этого, заявив, что только во время встречи обнародует требования.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер поделился документом, который подготовила Украина к переговорам с россией, передает УНН.

Детали

Писал вчера об украинском меморандуме, который делегация Зеленского сегодня представит российской стороне. В нем изложено то, что Киев считает жизнеспособным путем к завершению войны. Вот полный текст на украинском и английском языках. россияне отказались предоставить свой меморандум перед сегодняшними переговорами в Стамбуле и пожаловались, что украинцы не включили свой меморандум на русском языке

 - отметил корреспондент.

Напомним

В Стамбуле в Турции начался второй раунд украинско-российских переговоров при участии турецкой стороны.

Ранее сообщалось, что обе делегации прибыли на место украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Как сообщили турецкие дипломатические источники турецким СМИ, трехсторонняя встреча между делегациями Турции, россии и Украины должна была начаться в понедельник в 13:00 по местному времени во дворце Чираган в Стамбуле. Однако, о ее начале стало известно более чем на полтора часа позже запланированного.

Переговоры будут проходить под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, сообщалось об участии высокопоставленных чиновников всех трех стран, в том числе директора Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагима Калина.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Financial Times
Стамбул
Хакан Фидан
Турция
Украина
Киев
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