Украина передала рф меморандум с условиями прекращения огня на переговорах: текст документа
Киев • УНН
Украинская делегация предоставила российской стороне меморандум с условиями прекращения огня. Россия отказалась предоставить свой документ, заявив, что обнародует требования во время встречи.
На втором этапе переговоров Украине и рф должны представить меморандумы с условиями прекращения огня. Наше государство предварительно предоставило документ москве, однако рф в свою очередь не сделала этого, заявив, что только во время встречи обнародует требования.
Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер поделился документом, который подготовила Украина к переговорам с россией, передает УНН.
Детали
Писал вчера об украинском меморандуме, который делегация Зеленского сегодня представит российской стороне. В нем изложено то, что Киев считает жизнеспособным путем к завершению войны. Вот полный текст на украинском и английском языках. россияне отказались предоставить свой меморандум перед сегодняшними переговорами в Стамбуле и пожаловались, что украинцы не включили свой меморандум на русском языке
Напомним
В Стамбуле в Турции начался второй раунд украинско-российских переговоров при участии турецкой стороны.
Ранее сообщалось, что обе делегации прибыли на место украинско-российских переговоров в Стамбуле.
Как сообщили турецкие дипломатические источники турецким СМИ, трехсторонняя встреча между делегациями Турции, россии и Украины должна была начаться в понедельник в 13:00 по местному времени во дворце Чираган в Стамбуле. Однако, о ее начале стало известно более чем на полтора часа позже запланированного.
Переговоры будут проходить под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, сообщалось об участии высокопоставленных чиновников всех трех стран, в том числе директора Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагима Калина.