россия до сих пор не отреагировала на украинский меморандум о прекращении огня - Сибига

россияне до сих пор не дали ответа на украинский меморандум о прекращении огня, который Украина передала во время встречи в Стамбуле. Вместо этого они бросили на стол список ультиматумов, которые непригодны для дипломатии. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, передает корреспондент УНН.

Детали

Важно четко понимать и осознавать, особенно в нескольких столицах, что Украина не проиграет, а россия не выиграет. Украина стремится к миру, как никто другой в мире, только россия блокирует мирный процесс. Россияне до сих пор не дали ответа на наши конструктивные предложения, которые мы передали напрямую перед встречей в Стамбуле. Вместо этого они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, которые непригодны для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на россию и всех, кто помогает ей вести эту войну - сказал Сибига.

Он отметил, что Украина настаивает на 18-м пакете санкций от ЕС, который должен быть не просто сильным, а разрушительным, а также нанести уничтожающий удар по энергетике, теневому флоту, банковскому сектору, схемам обхода санкций.

Напомним

Украинская делегация предоставила российской стороне меморандум с условиями прекращения огня. россия отказалась предоставить свой документ, заявив, что обнародует требования во время встречи.