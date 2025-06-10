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рф під час переговорів у Стамбулі зізналася, що їхній меморандум є ультиматумом - Зеленський

Київ • УНН

 • 1680 перегляди

Росіяни визнали, що їх меморандум є неприйнятним ультиматумом для України. Зеленський наголосив на потребі сильних посередників, оскільки США не виглядають достатньо впливовими.

рф під час переговорів у Стамбулі зізналася, що їхній меморандум є ультиматумом - Зеленський

росіяни заявили українській делегації у Стамбулі, що вони розуміють, що їх меморандум - це ультиматум і Україна його не приймете. Тому потрібні сильні посередники, щоб рф не могла відмовитися від домовленостей, досягнутих на переговорах. США наразі не виглядають сильним посередником. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню ValaszOnline, передає УНН.

Деталі

На запитання, на які саме компроміси готова піти Україна, Зеленський відповів: "Наш меморандум є основою для переговорів. Виходячи з нього, наша делегація має мандат на обговорення гуманітарних питань — питання військовополонених та викрадених дітей — або питання припинення вогню. Однак у них немає мандату на обговорення суверенітету та територіальної цілісності України. Це наше власне конституційне питання".

Переговори в Стамбулі не дали результатів через деструктивну позицію росіян - Тихий10.06.25, 12:17 • 2768 переглядiв

Зеленський наголосив, що його робота вести переговори щодо територій, як і путіна, який їх окупував.

Моя робота — вести переговори щодо територій — і путіна, який їх захопив. Я не буду обговорювати свою позицію з цього приводу ні з ким іншим. Але ми вже говорили, що не визнаватимемо нині окуповані території де-юре російськими. Це навіть не те саме: у Криму не було війни, але східна Україна — це мертва зона зі зруйнованими селами та містами. Ми також неодноразово говорили, що якщо отримаємо адекватні гарантії безпеки, які не дозволяють путіну продовжувати війну, то ми матимемо час вирішити територіальні питання. Дипломатичним шляхом, а не зброєю. І це вже великий компроміс, тому що ми маємо довгий шлях

- заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна хоче припинити війну, але для цього потрібна воля обох сторін.

Якщо інша сторона до цього не готова, вона завжди щось вигадає. Вони навіть нашій делегації сказали: ми знаємо, що наш меморандум — це ультиматум і ви його не приймете. Отже, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян. Ось чому нам потрібні сильні посередники: щоб росіяни не могли відмовитися від домовленостей, досягнутих на переговорах. Сполучені Штати наразі не виглядають сильним посередником: росіяни сказали їм не бути за столом переговорів, а вони просто пішли. Чому? Через їхню м’яку політику щодо росії

- наголосив Зеленський.

Київ працюватиме із США, щоб вони залишалися у мирному процесі - МЗС10.06.25, 12:58 • 1840 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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