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Київ працюватиме із США, щоб вони залишалися у мирному процесі - МЗС

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

Україна працюватиме зі США, щоб вони залишалися у мирному процесі. Тиск Америки має вирішальне значення для примусу Москви до миру, заявив речник МЗС.

Київ працюватиме із США, щоб вони залишалися у мирному процесі - МЗС

Україна працюватиме з США, щоб вони залишалися у мирному процесі, адже тиск Америки має вирішальне значення на те, щоб цей процес кудись рухався. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

Залучення та роль США у цьому (мирному – ред.) процесі має ключове та вирішальне значення. Ми розраховуємо, що США продовжать активну участь, залучення в ці мирні зусилля й загалом у весь цей процес. Це має ключове, вирішальне значення. Ми вдячні за зусилля президента Трампа та його команди за зусилля, спроби просунути в перед дипломатичний мирний процес

- сказав Тихий.

Речник МЗС наголосив, що Україна віддана миру, цим зусиллям. З російського боку конструктиву нуль.

Тиск США має вирішальне значення на те, щоб цей процес кудись рухався, щоб москву все ж таки примусити до припинення війни, агресії. Тому ми будемо з американцями працювати, щоб вони в цьому процесі залишалися, продовжували бути лідерами мирних зусиль

- заявив Тихий.

Переговори в Стамбулі не дали результатів через деструктивну позицію росіян - Тихий10.06.25, 12:17 • 2084 перегляди

Доповнення

У квітні у Єврокомісії відреагували на можливий вихід США з переговорів щодо України.

3 червня ABC News повідомляло, що Трамп самоусувається з переговорного процесу на тлі посилення взаємних ударів між Україною і росією.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
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