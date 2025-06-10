Київ працюватиме із США, щоб вони залишалися у мирному процесі - МЗС

Україна працюватиме з США, щоб вони залишалися у мирному процесі, адже тиск Америки має вирішальне значення на те, щоб цей процес кудись рухався. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, пише УНН.

Залучення та роль США у цьому (мирному – ред.) процесі має ключове та вирішальне значення. Ми розраховуємо, що США продовжать активну участь, залучення в ці мирні зусилля й загалом у весь цей процес. Це має ключове, вирішальне значення. Ми вдячні за зусилля президента Трампа та його команди за зусилля, спроби просунути в перед дипломатичний мирний процес