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Трамп самоусувається з переговорного процесу на тлі посилення взаємних ударів між Україною і росією – ABC News

Київ • УНН

 • 6944 перегляди

Адміністрація Трампа зберігає мовчання щодо конфлікту між Україною та Росією. Це може свідчити про зміну у підході США до посередництва у війні.

Трамп самоусувається з переговорного процесу на тлі посилення взаємних ударів між Україною і росією – ABC News

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа залишалася помітно мовчазною на тлі обміну ударами між Україною і росією та другого раунду перемовин.

Це може знаменувати ледь помітну зміну підходу США до посередництва в конфлікті, повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що президент Дональд Трамп не показав негайної публічної реакції на удари безпілотників України глибоко всередині росії. Це сталося безпосередньо перед тим, як українська та російська делегації зустрілися віч-на-віч у Стамбулі.

Переговори значною мірою відповідали формату, встановленому адміністрацією Трампа, коли представники обох країн провели зустріч у травні вперше з перших місяців війни.

Державний секретар Марко Рубіо був присутній на початкових обговореннях, які США швидко відписали як розчарування, оскільки росія вирішила направити лише робочу групу дипломатів для представлення своїх інтересів за столом переговорів.

Але цього разу Рубіо та інші високопоставлені посадовці адміністрації Трампа відіграли ще меншу роль у переговорах і мали ще нижчі очікування.

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За даними Державного департаменту, Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, де він "повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між росією та Україною для досягнення міцного миру". Однак у протоколі розмови департамент зазначив, що розмова відбулася на прохання лаврова.

Другий раунд переговорів був коротким і завершився без жодного значного прориву. 

Розчаровані, але не здивовані

Після завершення переговорів американські посадовці заявили ABC News, що вони розчаровані, але не здивовані суттєвим переліком вимог, які росія вимагала виконати, перш ніж вона погодиться на 30-денне перемир'я, заявивши. Вони повідомили, що ці вимоги містить низку пунктів, які як Україна, так і адміністрація Трампа вважають неможливими, назвавши це явною спробою москви відтермінувати змістовні переговори.

Ще до останніх переговорів розчарування президента Трампа відсутністю прогресу в напрямку миру зростало. Посадовці, знайомі з його думкою, кажуть, що хоча раніше він критикував як Україну, так і росію, останніми днями він дедалі більше відсторонюється.

Трамп раніше погрожував запровадити нові санкції проти москви, але після завершення другого раунду переговорів у понеділок не було жодних ознак того, що адміністрація вжила будь-яких заходів для виконання своєї погрози.

Санкції проти росії 

Двопартійна група сенаторів на чолі з республіканцем від Південної Кароліни Ліндсі Гремом обіцяє просувати цього тижня законодавство, яке запровадить 500% мита на будь-яку країну, яка купує енергетичні продукти москви. Грем та демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь обговорили цю стратегію з президентом Зеленським на минулих вихідних у Києві.

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Але поки що Трамп не вжив жодних заходів, а росія продовжує завдавати удари по Україні.

Раніше у неділю москва розгорнула рекордні 472 безпілотники одностороннього бою, а також кілька балістичних і крилатих ракет проти країни. москва також оптимістично налаштована щодо своєї позиції на полі бою напередодні теплих літніх місяців, бачачи широкі можливості претендувати на додаткову українську територію та ведучи переговори про переваги, перш ніж серйозно шукати будь-якого врегулювання.

Публічні заяви російських посадовців продовжують демонструвати, що росія має ширші територіальні цілі в Україні, окрім чотирьох областей, які росія незаконно оголосила анексованими

– йдеться в нещодавній оцінці наступальної кампанії рф, опублікованій Інститутом вивчення війни (ISW),

В цьому аналізі також зазначається, що москва залишається незацікавленою "в добросовісних переговорах для досягнення дипломатичного врегулювання війни".

У понеділок Зеленський заявив головному кореспонденту ABC з міжнародних справ Марті Раддац, що його країна продовжуватиме чинити опір hосії доти, доки триватиме війна.

Якщо вони не зупиняться, ми продовжуватимемо. Ми очікуємо дуже рішучих кроків з боку президента Трампа на підтримку санкцій та змусити президента путіна зупинити цю війну

– сказав він.

Але в понеділок у Білому домі прессекретарка Кароліна Лівітт відреагувала на останні події в конфлікті, лише повторивши заклики Трампа до миру. "Дивіться, реакція така, що цій війні потрібно покласти край.

Президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він чітко дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно", – сказала вона. 

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Коннектикут
Марко Рубіо
Інститут дослідження війни
Південна Кароліна
Державний департамент США
Білий дім
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Стамбул
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Київ
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