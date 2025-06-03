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Трамп самоустраняется от переговорного процесса на фоне усиления взаимных ударов между Украиной и россией – ABC News

Киев • УНН

 • 6608 просмотра

Администрация Трампа хранит молчание относительно конфликта между Украиной и Россией. Это может свидетельствовать об изменении в подходе США к посредничеству в войне.

Трамп самоустраняется от переговорного процесса на фоне усиления взаимных ударов между Украиной и россией – ABC News

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оставалась заметно молчаливой на фоне обмена ударами между Украиной и россией и второго раунда переговоров.

Это может знаменовать едва заметное изменение подхода США к посредничеству в конфликте, сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что президент Дональд Трамп не показал немедленной публичной реакции на удары беспилотников Украины глубоко внутри россии. Это произошло непосредственно перед тем, как украинская и российская делегации встретились лицом к лицу в Стамбуле.

Переговоры в значительной степени соответствовали формату, установленному администрацией Трампа, когда представители обеих стран провели встречу в мае впервые с первых месяцев войны.

Государственный секретарь Марко Рубио присутствовал на первоначальных обсуждениях, которые США быстро отписали как разочарование, поскольку россия решила направить только рабочую группу дипломатов для представления своих интересов за столом переговоров.

Но на этот раз Рубио и другие высокопоставленные должностные лица администрации Трампа сыграли еще меньшую роль в переговорах и имели еще более низкие ожидания.

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По данным Государственного департамента, Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, где он "повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между россией и Украиной для достижения прочного мира". Однако в протоколе разговора департамент отметил, что разговор состоялся по просьбе лаврова.

Второй раунд переговоров был коротким и завершился без какого-либо значительного прорыва. 

Разочарованы, но не удивлены

После завершения переговоров американские чиновники заявили ABC News, что они разочарованы, но не удивлены существенным перечнем требований, которые россия требовала выполнить, прежде чем она согласится на 30-дневное перемирие, заявив. Они сообщили, что эти требования содержат ряд пунктов, которые как Украина, так и администрация Трампа считают невозможными, назвав это явной попыткой москвы отсрочить содержательные переговоры.

Еще до последних переговоров разочарование президента Трампа отсутствием прогресса в направлении мира росло. Чиновники, знакомые с его мнением, говорят, что хотя ранее он критиковал как Украину, так и россию, в последние дни он все больше отстраняется.

Трамп ранее угрожал ввести новые санкции против москвы, но после завершения второго раунда переговоров в понедельник не было никаких признаков того, что администрация приняла какие-либо меры для выполнения своей угрозы.

Санкции против россии 

Двухпартийная группа сенаторов во главе с республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом обещает продвигать на этой неделе законодательство, которое введет 500% пошлины на любую страну, которая покупает энергетические продукты москвы. Грэм и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь обсудили эту стратегию с президентом Зеленским на прошлых выходных в Киеве.

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Но пока что Трамп не принял никаких мер, а россия продолжает наносить удары по Украине.

Ранее в воскресенье москва развернула рекордные 472 беспилотника одностороннего боя, а также несколько баллистических и крылатых ракет против страны. москва также оптимистично настроена относительно своей позиции на поле боя в преддверии теплых летних месяцев, видя широкие возможности претендовать на дополнительную украинскую территорию и ведя переговоры о преимуществах, прежде чем серьезно искать какое-либо урегулирование.

Публичные заявления российских должностных лиц продолжают демонстрировать, что россия имеет более широкие территориальные цели в Украине, кроме четырех областей, которые россия незаконно объявила аннексированными

– говорится в недавней оценке наступательной кампании рф, опубликованной Институтом изучения войны (ISW),

В этом анализе также отмечается, что москва остается незаинтересованной "в добросовестных переговорах для достижения дипломатического урегулирования войны".

В понедельник Зеленский заявил главному корреспонденту ABC по международным делам Марте Раддац, что его страна будет продолжать сопротивляться hоссии до тех пор, пока будет продолжаться война.

Если они не остановятся, мы будем продолжать. Мы ожидаем очень решительных шагов со стороны президента Трампа в поддержку санкций и заставить президента путина остановить эту войну

– сказал он.

Но в понедельник в Белом доме пресс-секретарь Каролина Ливитт отреагировала на последние события в конфликте, лишь повторив призывы Трампа к миру. "Смотрите, реакция такова, что этой войне нужно положить конец.

Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он четко дал это понять обоим лидерам, как публично, так и приватно", – сказала она. 

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Коннектикут
Марко Рубио
Институт изучения войны
Южная Каролина
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Стамбул
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
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