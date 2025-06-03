НАТО настаивает на пятикратном усилении наземной противовоздушной обороны из-за угрозы агрессии рф
Киев • УНН
Альянс стремится заполнить ключевой пробел в ответ на угрозу российской агрессии. Министры обороны стран-членов обсудят этот вопрос в Брюсселе.
НАТО просит европейские государства-члены расширить возможности наземной противовоздушной обороны в пять раз, поскольку альянс стремится заполнить ключевой пробел в ответ на угрозу российской агрессии. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с этим вопросом, передает УНН.
Детали
Вопрос о наращивании будет обсуждаться на встрече министров обороны стран-членов Североатлантического договора в Брюсселе в четверг, сообщили источники на условиях анонимности, поскольку обсуждения проходят за закрытыми дверями.
Пятикратная цель будет коллективной для европейских государств-членов альянса, а индивидуальные уровни будут меняться в конце, сказали источники. Сроки реализации усилий по противовоздушной обороне не были четко определены.
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Министры на этой неделе уже должны одобрить одно из самых амбициозных обязательств по увеличению запасов вооружения со времен Холодной войны в рамках европейских и канадских усилий по перевооружению и сокращению их зависимости от оборонных систем США. Брюссельская встреча заложит основу для саммита лидеров 24-25 июня в Гааге.
Увеличение вооружения является частью более широких амбиций по увеличению расходов на оборону во всем альянсе. Под руководством президента США Дональда Трампа, члены НАТО объединяются вокруг цели тратить 5% экономического объема — 3,5% на основную оборону и еще 1,5% на расходы, связанные с обороной, на такие сферы, как инфраструктура, киберзащита и готовность гражданского населения.
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"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", — заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече в Вильнюсе в понедельник. "Мы должны продолжать укреплять наши силы сдерживания и обороны, а это означает переход к полной боевой готовности".
По словам высокопоставленного европейского военного чиновника, члены НАТО остро нуждаются в наращивании наземных систем противовоздушной обороны, которые защищают от угроз, включая все более сложные беспилотники, ракеты и истребители.
По словам чиновника, альянс сократил использование таких систем в течение последних трех десятилетий, поскольку внимание НАТО перешло за пределы сферы времен холодной войны, чтобы сосредоточиться на угрозах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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