НАТО настаивает на пятикратном усилении наземной противовоздушной обороны из-за угрозы агрессии рф

НАТО просит европейские государства-члены расширить возможности наземной противовоздушной обороны в пять раз, поскольку альянс стремится заполнить ключевой пробел в ответ на угрозу российской агрессии. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с этим вопросом, передает УНН.

Детали

Вопрос о наращивании будет обсуждаться на встрече министров обороны стран-членов Североатлантического договора в Брюсселе в четверг, сообщили источники на условиях анонимности, поскольку обсуждения проходят за закрытыми дверями.

Пятикратная цель будет коллективной для европейских государств-членов альянса, а индивидуальные уровни будут меняться в конце, сказали источники. Сроки реализации усилий по противовоздушной обороне не были четко определены.

Дуда призвал увеличить оборонные расходы НАТО и укрепить связи с США

Министры на этой неделе уже должны одобрить одно из самых амбициозных обязательств по увеличению запасов вооружения со времен Холодной войны в рамках европейских и канадских усилий по перевооружению и сокращению их зависимости от оборонных систем США. Брюссельская встреча заложит основу для саммита лидеров 24-25 июня в Гааге.

Увеличение вооружения является частью более широких амбиций по увеличению расходов на оборону во всем альянсе. Под руководством президента США Дональда Трампа, члены НАТО объединяются вокруг цели тратить 5% экономического объема — 3,5% на основную оборону и еще 1,5% на расходы, связанные с обороной, на такие сферы, как инфраструктура, киберзащита и готовность гражданского населения.

Саммит НАТО должен дать месседж, что Альянс остается с Украиной – Науседа

"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", — заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече в Вильнюсе в понедельник. "Мы должны продолжать укреплять наши силы сдерживания и обороны, а это означает переход к полной боевой готовности".

По словам высокопоставленного европейского военного чиновника, члены НАТО остро нуждаются в наращивании наземных систем противовоздушной обороны, которые защищают от угроз, включая все более сложные беспилотники, ракеты и истребители.

По словам чиновника, альянс сократил использование таких систем в течение последних трех десятилетий, поскольку внимание НАТО перешло за пределы сферы времен холодной войны, чтобы сосредоточиться на угрозах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Рютте: союзникам НАТО нужно инвестировать в производство оружия для мира