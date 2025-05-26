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Рютте: союзникам НАТО нужно инвестировать в производство оружия для мира

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны увеличить инвестиции в оборонную промышленность, чтобы поддержать Украину и гарантировать устойчивый мир в Европе. Производство оружия – ключевой вопрос.

Рютте: союзникам НАТО нужно инвестировать в производство оружия для мира

Проблема союзников НАТО заключается не в недостатке компаний, а в готовности оборонной промышленности. У них экономика в 50 триллионов долларов против российских 2 триллионов, но этого недостаточно без стратегических инвестиций в производство оружия. Союзники должны больше инвестировать в оборонно-промышленную базу, чтобы поддержать Украину и гарантировать устойчивый и долгий мир в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на выступлении перед Парламентской ассамблеей НАТО передает корреспондент УНН.

Проблема нашей обороны заключается в том, что у нас есть фантастические компании, но они на самом деле не производят достаточно того, что нам нужно. США и все остальные 31 союзник вместе имеют экономику в 50 триллионов долларов. россия имеет всего 2 триллиона и в 40 раз больше боеприпасов, чем США. Это абсолютно нежизнеспособно 

– подчеркнул он, сравнивая силы союзников и агрессора.

Поэтому Рютте подчеркнул, что производство оружия является следующим ключевым моментом, который нужно решить после увеличения расходов союзников на оборону. Он подчеркнул, что НАТО сделает все необходимое, чтобы поддержать Украину в борьбе и привести ее к "окончательному прочному миру в этом оборонно-промышленном вопросе". В то же время он отметил, что уверен в достижении оборонной цели, что же касается оборонной промышленности – это "самая сложная часть", по его словам.

Он привел в пример Китай, сказав, что их оборонная промышленность работает по 10-летним контрактам, которые союзники НАТО, например, выполнять не могут.

Посмотрите на вашу систему, ваша система работает год за годом, большинство ваших стран-премьеров работают от избирательного цикла к избирательному циклу 

- подчеркнул он.

Поэтому Рютте отметил, что изменение подходов необходимо не только для того, чтобы помочь Украине иметь оборонно-промышленную поддержку именно сейчас, но и после потенциального долгосрочного прекращения огня и в дальнейшем - мирного соглашения.

Будем надеяться, что мы достигнем этого как можно скорее. Конечно, у нас есть другие инициативы. Я упоминал вам французско-британскую инициативу, коалицию желающих. Есть и другие инициативы, чтобы обеспечить следующую, скажем, поддержку Украины после мирного соглашения, чтобы убедиться, что не будет повторения Минских соглашений, что путин никогда больше не попытается захватить один квадратный километр, одну квадратную милю Украины 

- подытожил он.

Таким образом, ключевая задача сейчас – увеличить оборонное производство и инвестировать в собственную безопасность и мир в Украине.

путин заявил, что россию заставили начать “сво”, и пытаются сделать россию виновной в этом26.05.25, 19:04 • 2404 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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