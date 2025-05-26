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путин заявил, что россию заставили начать “сво”, и пытаются сделать россию виновной в этом

Киев • УНН

 • 626 просмотра

российский диктатор владимир путин заявил, что россию заставили начать войну в Украине. Он обвинил Украину и западные страны в организации государственного переворота.

путин заявил, что россию заставили начать “сво”, и пытаются сделать россию виновной в этом

российский диктатор владимир путин заявил, что россию буквально заставили начать войну, и пытаются сделать россию виновной в этом.

Об этом путин заявил во время встречи с предпринимателями, передает УНН

Детали

Не мы же организовали госпереворот в Украине. Все время нам говорили, что нужна демократия, выборы… госпереворот сделали и все, как так надо. Кровавый и пошли дальше подавлять Донбасс и так далее, людей уничтожать с вертолетов, самолетов. Заставили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виновными в этом

- сказал путин. 

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что президент США Дональд Трамп "осознает", что глава кремля владимир путин "соврал" ему.

Президент США Дональд Трамп всегда имел хорошие отношения с российским диктатором владимиром путиным, но с последним "что-то случилось". 

Павел Башинский

Павел Башинский

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