путин заявил, что россию заставили начать “сво”, и пытаются сделать россию виновной в этом
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин заявил, что россию заставили начать войну в Украине. Он обвинил Украину и западные страны в организации государственного переворота.
российский диктатор владимир путин заявил, что россию буквально заставили начать войну, и пытаются сделать россию виновной в этом.
Об этом путин заявил во время встречи с предпринимателями, передает УНН.
Детали
Не мы же организовали госпереворот в Украине. Все время нам говорили, что нужна демократия, выборы… госпереворот сделали и все, как так надо. Кровавый и пошли дальше подавлять Донбасс и так далее, людей уничтожать с вертолетов, самолетов. Заставили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виновными в этом
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что президент США Дональд Трамп "осознает", что глава кремля владимир путин "соврал" ему.
Президент США Дональд Трамп всегда имел хорошие отношения с российским диктатором владимиром путиным, но с последним "что-то случилось".