путін заявив, що росію змусили розпочати “сво”, і намагаються зробити росію винною в цьому
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін заявив, що росію змусили розпочати війну в Україні. Він звинуватив Україну та західні країни в організації державного перевороту.
російський диктатор володимир путін заявив, що росію буквально змусили розпочати війну, і намагаються зробити росію винною в цьому.
Про це путін заявив під час зустрічі з підприємцями, передає УНН.
Деталі
Не ми ж організували держпереворот в Україні. Весь час нам казали, що треба демократія, вибори… держпереворот зробили і все, наче так треба. Кривавий і пішли далі придушувати Донбас і так далі, людей знищувати з вертольотів, літаків. Змусили нас робити те, що ми зараз робимо, і намагаються зробити нас винними в цьому
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що президент США Дональд Трамп "усвідомлює", що глава кремля володимир путін "збрехав" йому.
Президент США Дональд Трамп завжди мав гарні стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але з останнім "щось сталося".