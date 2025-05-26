путін заявив, що росію змусили розпочати “сво”, і намагаються зробити росію винною в цьому

російський диктатор володимир путін заявив, що росію буквально змусили розпочати війну, і намагаються зробити росію винною в цьому.

Про це путін заявив під час зустрічі з підприємцями, передає УНН.

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Не ми ж організували держпереворот в Україні. Весь час нам казали, що треба демократія, вибори… держпереворот зробили і все, наче так треба. Кривавий і пішли далі придушувати Донбас і так далі, людей знищувати з вертольотів, літаків. Змусили нас робити те, що ми зараз робимо, і намагаються зробити нас винними в цьому - сказав путін.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що президент США Дональд Трамп "усвідомлює", що глава кремля володимир путін "збрехав" йому.

Президент США Дональд Трамп завжди мав гарні стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але з останнім "щось сталося".