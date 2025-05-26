Рютте: союзникам НАТО потрібно інвестувати у виробництво зброї для миру

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
Ексклюзив
14:22 • 20227 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
13:26 • 57725 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 60687 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 79493 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 94784 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 78587 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 82394 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 84582 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 80259 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 85050 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.5м/с
89%
747мм
Популярнi новини

Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg

26 травня, 09:48 • 59325 перегляди

НМТ: скільки абітурієнтів не склали іспит минулого року

26 травня, 10:04 • 32856 перегляди

Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

13:04 • 47855 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

15:51 • 36456 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

16:32 • 35210 перегляди
Публікації

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

16:32 • 36411 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 436039 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 471972 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 422540 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 512628 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Фрідріх Мерц

Кейр Стармер

Урсула фон дер Ляєн

Дональд Туск

Актуальні місця

Київ

Ватикан

Одеська область

Гаага

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

16:12 • 15792 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

15:51 • 37362 перегляди

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 171989 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 275913 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 109835 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

NASAMS

IRIS-T

Financial Times

Рютте: союзникам НАТО потрібно інвестувати у виробництво зброї для миру

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що союзники повинні збільшити інвестиції в оборонну промисловість, щоб підтримати Україну та гарантувати сталий мир у Європі. Виробництво зброї – ключове питання.

Рютте: союзникам НАТО потрібно інвестувати у виробництво зброї для миру

Проблема союзників НАТО полягає не в нестачі компаній, а у готовності оборонної промисловості. Вони мають економіку у 50 трильйонів доларів проти російських 2 трильйонів, але цього недостатньо без стратегічних інвестицій у виробництво зброї. Союзники мають більше інвестувати в оборонно-промислову базу, щоб підтримати Україну та гарантувати сталий та довгий мир у Європі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на виступі перед Парламентською асамблеєю НАТО передає кореспондент УНН.

Проблема нашої оборони полягає в тому, що у нас є фантастичні компанії, але вони насправді не виробляють достатньо того, що нам потрібно. США та всі інші 31 союзник разом мають економіку в 50 трильйонів доларів. росія має лише 2 трильйони і в 40 разів більше боєприпасів, ніж США. Це абсолютно нежиттєздатно 

– наголосив він, порівнюючи сили союзників і агресора.

Тож Рютте підкреслив, що виробництво зброї є наступним ключовим моментом, який треба вирішити після збільшення витрат союзників на оборону. Він підкреслив, що НАТО зробить все необхідне аби підтримати Україну у боротьбі та привести її до "остаточного міцного миру в цьому оборонно-промисловому питанні". Водночас він зазначив, що упевнений в досягненні оборонної мети, що ж стосується оборонної промисловості – це "найскладніша частина", за його словами.

Він навів у приклад Китай, сказавши що їхня оборонна промисловість працює за 10-річними контрактами, які союзники НАТО, наприклад, виконувати не можуть.

Подивіться на вашу систему, ваша система працює рік за роком, більшість ваших країн-прем'єрів працюють від виборчого циклу до виборчого циклу 

- підкреслив він.

Тож Рютте зазначив, що зміна підходів необхідна не лише для того, щоб допомогти Україні мати оборонно-промислову підтримку саме зараз, а й після потенційного довгострокового припинення вогню та надалі - мирної угоди.

Сподіватимемося, що ми досягнемо цього якомога швидше. Звичайно, у нас є інші ініціативи. Я згадував вам французько-британську ініціативу, коаліцію охочих. Є й інші ініціативи, щоб забезпечити наступну, скажімо, підтримку України після мирної угоди, щоб переконатися, що не буде повторення Мінських угод, що путін ніколи більше не спробує захопити один квадратний кілометр, одну квадратну милю України 

- підсумував він.

Таким чином, ключове завдання зараз – збільшити оборонне виробництво та інвестувати у власну безпеку та мир в Україні.

путін заявив, що росію змусили розпочати “сво”, і намагаються зробити росію винною в цьому26.05.25, 19:04 • 2764 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Марк Рютте
НАТО
Європа
Китай
США
Україна
Brent
$64.13
Bitcoin
$109,399.00
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,371.21
Ethereum
$2,543.10