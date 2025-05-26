Рютте: союзникам НАТО потрібно інвестувати у виробництво зброї для миру

Проблема союзників НАТО полягає не в нестачі компаній, а у готовності оборонної промисловості. Вони мають економіку у 50 трильйонів доларів проти російських 2 трильйонів, але цього недостатньо без стратегічних інвестицій у виробництво зброї. Союзники мають більше інвестувати в оборонно-промислову базу, щоб підтримати Україну та гарантувати сталий та довгий мир у Європі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на виступі перед Парламентською асамблеєю НАТО передає кореспондент УНН.

Проблема нашої оборони полягає в тому, що у нас є фантастичні компанії, але вони насправді не виробляють достатньо того, що нам потрібно. США та всі інші 31 союзник разом мають економіку в 50 трильйонів доларів. росія має лише 2 трильйони і в 40 разів більше боєприпасів, ніж США. Це абсолютно нежиттєздатно – наголосив він, порівнюючи сили союзників і агресора.

Тож Рютте підкреслив, що виробництво зброї є наступним ключовим моментом, який треба вирішити після збільшення витрат союзників на оборону. Він підкреслив, що НАТО зробить все необхідне аби підтримати Україну у боротьбі та привести її до "остаточного міцного миру в цьому оборонно-промисловому питанні". Водночас він зазначив, що упевнений в досягненні оборонної мети, що ж стосується оборонної промисловості – це "найскладніша частина", за його словами.

Він навів у приклад Китай, сказавши що їхня оборонна промисловість працює за 10-річними контрактами, які союзники НАТО, наприклад, виконувати не можуть.

Подивіться на вашу систему, ваша система працює рік за роком, більшість ваших країн-прем'єрів працюють від виборчого циклу до виборчого циклу - підкреслив він.

Тож Рютте зазначив, що зміна підходів необхідна не лише для того, щоб допомогти Україні мати оборонно-промислову підтримку саме зараз, а й після потенційного довгострокового припинення вогню та надалі - мирної угоди.

Сподіватимемося, що ми досягнемо цього якомога швидше. Звичайно, у нас є інші ініціативи. Я згадував вам французько-британську ініціативу, коаліцію охочих. Є й інші ініціативи, щоб забезпечити наступну, скажімо, підтримку України після мирної угоди, щоб переконатися, що не буде повторення Мінських угод, що путін ніколи більше не спробує захопити один квадратний кілометр, одну квадратну милю України - підсумував він.

Таким чином, ключове завдання зараз – збільшити оборонне виробництво та інвестувати у власну безпеку та мир в Україні.

путін заявив, що росію змусили розпочати “сво”, і намагаються зробити росію винною в цьому