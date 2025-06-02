Саммит НАТО должен дать месседж, что Альянс остается с Украиной – Науседа

Саммит НАТО в Гааге должен отправить четкий месседж, что Альянс остается с Украиной. Также среди ожиданий от саммита есть обновление обязательств коллективной обороне и готовность защищать союзническую территорию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции на саммите в Вильнюсе, передает УНН.

Сегодняшняя наша встреча освещает растущее давление на восточном и северо-восточном фланге НАТО и наши коллективные усилия, чтобы адресовать их. Перед лицом российской угрозы мы должны объединить наши усилия на Крайнем Севере, Балтийском море и Черном море. Сегодня во время первой сессии мы обсудили основательную подготовку будущего саммита НАТО. Наша встреча в Гааге представит хорошую возможность продолжить строить более прочный и лучше подготовленный Альянс вдоль линий, определенных в Мадриде, Вильнюсе и Вашингтоне - сказал Науседа.

Президент Литвы рассказал об ожиданиях от саммита в Гааге.

На саммите в Гааге мы ожидаем месседжа трансатлантического единства, обновления обязательств коллективной обороне и готовность защищать союзническую территорию. Мы также верим, что союзники будут готовы значительно увеличить оборонные инвестиции - отметил Науседа.

Он заявил, что Литва будет тратить в 2026 году более 5% от своего ВВП на оборону.

Поскольку мы двигаемся к цели в достижении по крайней мере 5% ВВП на оборону и инвестиций в ОПК, мы ожидаем, что весь союз последует нашему примеру. Литва будет тратить 4% от своего ВВП на оборону в этом году и более 5% в следующем году. Дополнительные средства будут нужны для национальной тяжелой дивизии, а также для инфраструктуры немецкой бригады и для поддержки принимающей нации союзным войскам, которые базируются в Литве - рассказал Науседа.

Он подчеркнул, что саммит в Гааге также должен отправить четкий месседж, что НАТО остается с Украиной.

Мы должны показать, что НАТО остается с Украиной через продолжающуюся поддержку ее Вооруженных сил и поддержку евроатлантических стремлений Украины. В ближайшие месяцы ключевой целью будет предметно нарастить военную поддержку Украине, обеспечить сдерживание на земле и подготовить условия для будущих переговоров о мире. Сила Украины должна быть значительно укреплена и сейчас она зависит преимущественно от европейцев - сказал Науседа.

НАТО должно показать, что у рф нет влияния на Альянс или его членов - Зеленский

Дополнение

Зеленский заявлял, что если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, который пройдет в Гааге в июне, то это будет победа российского диктатора владимира путина, но не над Украиной, а над Альянсом.

Как сообщали СМИ, Генсек НАТО Марк Рютте стремится, чтобы ежегодный саммит Альянса, который состоится в июне, был коротким и проходил в дружественной атмосфере. Рютте надеется, что удастся избежать разделения между его членами на фоне сложных взаимоотношений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Также СМИ сообщали, что саммит НАТО, который пройдет в июне в Гааге, состоится по сокращенной программе - два дня вместо трех. В этом году текст итоговой декларации может не содержать ни одного прямого упоминания о россии и, возможно, даже об Украине, что делает гаагскую встречу очень отличной от недавних саммитов, а также до сих пор неизвестно будет ли приглашен Президент Украины Владимир Зеленский.