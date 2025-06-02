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Саммит НАТО должен дать месседж, что Альянс остается с Украиной – Науседа

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Саммит НАТО должен послать четкий сигнал о поддержке Украины и возобновить обязательства по коллективной обороне. Литва увеличит расходы на оборону до 5% ВВП в 2026 году.

Саммит НАТО должен дать месседж, что Альянс остается с Украиной – Науседа

Саммит НАТО в Гааге должен отправить четкий месседж, что Альянс остается с Украиной. Также среди ожиданий от саммита есть обновление обязательств коллективной обороне и готовность защищать союзническую территорию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции на саммите в Вильнюсе, передает УНН.

Сегодняшняя наша встреча освещает растущее давление на восточном и северо-восточном фланге НАТО и наши коллективные усилия, чтобы адресовать их. Перед лицом российской угрозы мы должны объединить наши усилия на Крайнем Севере, Балтийском море и Черном море. Сегодня во время первой сессии мы обсудили основательную подготовку будущего саммита НАТО. Наша встреча в Гааге представит хорошую возможность продолжить строить более прочный и лучше подготовленный Альянс вдоль линий, определенных в Мадриде, Вильнюсе и Вашингтоне 

- сказал Науседа.

Президент Литвы рассказал об ожиданиях от саммита в Гааге.

На саммите в Гааге мы ожидаем месседжа трансатлантического единства, обновления обязательств коллективной обороне и готовность защищать союзническую территорию. Мы также верим, что союзники будут готовы значительно увеличить оборонные инвестиции - отметил Науседа.

Он заявил, что Литва будет тратить в 2026 году более 5% от своего ВВП на оборону.

Поскольку мы двигаемся к цели в достижении по крайней мере 5% ВВП на оборону и инвестиций в ОПК, мы ожидаем, что весь союз последует нашему примеру. Литва будет тратить 4% от своего ВВП на оборону в этом году и более 5% в следующем году. Дополнительные средства будут нужны для национальной тяжелой дивизии, а также для инфраструктуры немецкой бригады и для поддержки принимающей нации союзным войскам, которые базируются в Литве 

- рассказал Науседа.

Он подчеркнул, что саммит в Гааге также должен отправить четкий месседж, что НАТО остается с Украиной.

Мы должны показать, что НАТО остается с Украиной через продолжающуюся поддержку ее Вооруженных сил и поддержку евроатлантических стремлений Украины. В ближайшие месяцы ключевой целью будет предметно нарастить военную поддержку Украине, обеспечить сдерживание на земле и подготовить условия для будущих переговоров о мире. Сила Украины должна быть значительно укреплена и сейчас она зависит преимущественно от европейцев 

- сказал Науседа.

НАТО должно показать, что у рф нет влияния на Альянс или его членов - Зеленский02.06.25, 13:18 • 1790 просмотров

Дополнение

Зеленский заявлял, что если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, который пройдет в Гааге в июне, то это будет победа российского диктатора владимира путина, но не над Украиной, а над Альянсом.

Как сообщали СМИ, Генсек НАТО Марк Рютте стремится, чтобы ежегодный саммит Альянса, который состоится в июне, был коротким и проходил в дружественной атмосфере. Рютте надеется, что удастся избежать разделения между его членами на фоне сложных взаимоотношений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Также СМИ сообщали, что саммит НАТО, который пройдет в июне в Гааге, состоится по сокращенной программе - два дня вместо трех. В этом году текст итоговой декларации может не содержать ни одного прямого упоминания о россии и, возможно, даже об Украине, что делает гаагскую встречу очень отличной от недавних саммитов, а также до сих пор неизвестно будет ли приглашен Президент Украины Владимир Зеленский.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Гитанас Науседа
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Вильнюс
Литва
Мадрид
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Brent Oil
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