НАТО должно показать, что у рф нет влияния на Альянс или его членов - Зеленский

россия не должна иметь права вето в отношении решений НАТО или влияния на Альянс или его членов. российский диктатор владимир путин не имеет права решать будущее Европы.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Вильнюсе, передает УНН.

Нам нужно как можно больше точек соприкосновения – в частности, на саммите НАТО в этом июне. Один из ключевых принципов европейской безопасности состоит в том, что россия не должна иметь права вето в отношении решений НАТО или влияния на Альянс или его членов. Этот принцип должен оставаться в силе. Евроатлантическая безопасность – это дело евроатлантических стран. путин решил противостоять Европе, поэтому он не имеет права решать ее будущее. И это не должно меняться - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно подтвердить на саммите НАТО в июне, что Альянс остается сильным и что Европа не откажется от собственной безопасности.

И, конечно, я также хотел бы обсудить детали нашей работы в рамках "Коалиции желающих", а также гарантии безопасности. Нам нужно сделать эту Коалицию сильной. Но мы поговорим об этом, я думаю, за закрытыми дверями - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, который пройдет в Гааге в июне, то это будет победа российского диктатора владимира путина, но не над Украиной, а над Альянсом.

Как сообщали СМИ, Генсек НАТО Марк Рютте стремится, чтобы ежегодный саммит Альянса, который состоится в июне, был коротким и проходил в дружеской атмосфере. Рютте надеется, что удастся избежать разделения между его членами на фоне сложных взаимоотношений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Также СМИ сообщали, что саммит НАТО, который пройдет в июне в Гааге, состоится по сокращенной программе - два дня вместо трех. В этом году текст итоговой декларации может не содержать ни одного прямого упоминания о россии и, возможно, даже об Украине, что делает гаагскую встречу очень отличной от недавних саммитов, а также до сих пор неизвестно будет ли приглашен Президент Украины Владимир Зеленский.