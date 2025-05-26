Саміт НАТО у Гаазі скоротили до двох днів, а у підсумковому комюніке можуть не згадати Україну - ЗМІ

Саміт НАТО, який пройде у червні в Гаазі, відбудеться за скороченою програмою - два дні замість трьох. Цьогорічний текст підсумкової декларації може не містити жодної прямої згадки про росію і, можливо, навіть про Україну, що робить гаазьку зустріч дуже відмінною від нещодавніх самітів, а також досі невідомо чи буде запрошений Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє видання Радіо Свобода, передає УНН.

Щоб не створювати надто багато приводів для сварок між членами альянсу, саміт вже скоротили з трьох днів до двох. Програма саміту ще не затверджена, але, можливо, в перший день відбудеться офіційна вечеря, а на другий - дві робочі сесії: одна з них буде присвячена оборонним витратам, а інша - розвитку оборонно-промислової бази - пише видання.

Як пише видання, деякі європейські члени Альянсу зацікавлені у збільшенні закупівель японської і південнокорейської оборонної продукції, тому цілком ймовірно, що чотири "індо-тихоокеанські партнери" НАТО - Австралія, Японія, Нова Зеландія і Південна Корея - будуть присутні на останньому засіданні саміту.

Підсумкове комюніке саміту також значно скорочується. Офіційні представники НАТО кажуть, що мета полягає в тому, щоб заключне комюніке складалось лише з трьох або чотирьох абзаців. Наприклад, Вашингтонська декларація 2024 року складалась з 40 пунктів, а комюніке Вільнюського саміту роком раніше розтягнулось до 90 пунктів, охоплюючи широке коло питань.

Також видання зазначає, що цьогорічний текст може не містити жодної прямої згадки про росію і, можливо, навіть про Україну, що робить гаазьку зустріч дуже відмінною від нещодавніх самітів.

І у Вашингтоні, і у Вільнюсі Україна домінувала на порядку денному, де точилися палкі дебати про те, чи варто пропонувати країні запрошення до членства і як визначити її майбутній шлях до вступу в Альянс. Оскільки Трамп, схоже, виключає членство України в НАТО в найближчому майбутньому, один європейський чиновник сказав, що, можливо, було б краще взагалі не згадувати Україну в декларації - поки що - додає видання.

Окрім того, видання наголошує, що будь-яка спроба узгодити формулювання може призвести до слабшої заяви, ніж та, що була узгоджена у Вашингтоні у 2024 році, де НАТО принаймні пообіцяло продовжувати підтримувати Київ "на його незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО".

У зв'язку з цим постає питання, чи буде запрошений до Нідерландів президент України Володимир Зеленський, який був зірковим гостем на попередніх зустрічах. Підтвердження його запрошення ще немає, але більшість посадовців НАТО вважають, що він приїде врешті-решт - зазначає видання.

Наголошується, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна нещодавно зазначив, що було б "великою стратегічною помилкою", якби Зеленський не приїхав, оскільки це було б усе, про що писали б ЗМІ із зустрічі.

Хоча приїзд українського лідера все ще очікується, він, ймовірно, не отримає спеціального засідання Ради Україна-НАТО, як це було під час останніх двох самітів. Наразі, схоже, альянс знову зосереджує свою увагу на внутрішніх питаннях - резюмувало видання.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп підтвердив, що планує взяти участь у червневому саміті НАТО в Гаазі.

Рішення щодо запрошення Президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який пройде в червні в Гаазі, прийматиме генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.