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Саммит НАТО в Гааге сократили до двух дней, а в итоговом коммюнике могут не упомянуть Украину - СМИ

Киев • УНН

 • 1544 просмотра

Саммит НАТО сократили до двух дней, а итоговая декларация может не содержать упоминаний об Украине и россии. Вопрос приглашения Зеленского остается открытым.

Саммит НАТО в Гааге сократили до двух дней, а в итоговом коммюнике могут не упомянуть Украину - СМИ

Саммит НАТО, который пройдет в июне в Гааге, состоится по сокращенной программе - два дня вместо трех. В этом году текст итоговой декларации может не содержать ни одного прямого упоминания о россии и, возможно, даже об Украине, что делает гаагскую встречу очень отличной от недавних саммитов, а также до сих пор неизвестно, будет ли приглашен Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание Радио Свобода, передает УНН.

Чтобы не создавать слишком много поводов для ссор между членами альянса, саммит уже сократили с трех дней до двух. Программа саммита еще не утверждена, но, возможно, в первый день состоится официальный ужин, а на второй - две рабочие сессии: одна из них будет посвящена оборонным расходам, а другая - развитию оборонно-промышленной базы 

- пишет издание.

Как пишет издание, некоторые европейские члены Альянса заинтересованы в увеличении закупок японской и южнокорейской оборонной продукции, поэтому вполне вероятно, что четыре "индо-тихоокеанских партнера" НАТО - Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея - будут присутствовать на последнем заседании саммита.

Итоговое коммюнике саммита также значительно сокращается. Официальные представители НАТО говорят, что цель состоит в том, чтобы заключительное коммюнике состояло только из трех или четырех абзацев. Например, Вашингтонская декларация 2024 года состояла из 40 пунктов, а коммюнике Вильнюсского саммита годом ранее растянулось до 90 пунктов, охватывая широкий круг вопросов.

Также издание отмечает, что в этом году текст может не содержать ни одного прямого упоминания о россии и, возможно, даже об Украине, что делает гаагскую встречу очень отличной от недавних саммитов.

И в Вашингтоне, и в Вильнюсе Украина доминировала на повестке дня, где шли жаркие дебаты о том, стоит ли предлагать стране приглашение к членству и как определить ее будущий путь к вступлению в Альянс. Поскольку Трамп, похоже, исключает членство Украины в НАТО в ближайшем будущем, один европейский чиновник сказал, что, возможно, было бы лучше вообще не упоминать Украину в декларации - пока что 

- добавляет издание.

Кроме того, издание отмечает, что любая попытка согласовать формулировку может привести к более слабому заявлению, чем то, что было согласовано в Вашингтоне в 2024 году, где НАТО по крайней мере пообещало продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

В связи с этим возникает вопрос, будет ли приглашен в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский, который был звездным гостем на предыдущих встречах. Подтверждения его приглашения еще нет, но большинство должностных лиц НАТО считают, что он приедет в конце концов 

- отмечает издание.

Отмечается, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна недавно отметил, что было бы "большой стратегической ошибкой", если бы Зеленский не приехал, поскольку это было бы все, о чем писали бы СМИ со встречи.

Хотя приезд украинского лидера все еще ожидается, он, вероятно, не получит специального заседания Совета Украина-НАТО, как это было во время последних двух саммитов. Сейчас, похоже, альянс снова сосредотачивает свое внимание на внутренних вопросах 

- резюмировало издание.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп подтвердил, что планирует принять участие в июньском саммите НАТО в Гааге.

Решение о приглашении Президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который пройдет в июне в Гааге, будет принимать генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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