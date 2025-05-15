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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

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Рішення про запрошення Зеленського на саміт НАТО прийматиме Рютте - МЗС Нідерландів

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

Міністр закордонних справ Нідерландів заявив, що рішення про запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі прийматиме генсек Альянсу. США проти запрошення.

Рішення про запрошення Зеленського на саміт НАТО прийматиме Рютте - МЗС Нідерландів

Рішення щодо запрошення Президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який пройде в червні в Гаазі, прийматиме генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп під час брифінгу міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії, передає УНН.

Деталі

Я буду дуже радий прийняти президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Рішення про запрошення прийматиме генеральний секретар НАТО

- сказав Вельдкампа.

Доповнення

Наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі з 24 по 25 червня 2024 року. Заявки на участь у саміті НАТО в Гаазі надіслано поки декільком країнам, а сам захід буде імовірно відрізнятися від того, що відбувалося в минулі роки.

США проти того, щоб запрошувати Президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі 24 червня.

США не підтримують запрошення Зеленського на саміт НАТО в Нідерландах - ANSA14.05.25, 15:42 • 2870 переглядiв

Нагадаємо

На час саміту НАТО в Гаазі влада Нідерландів запровадить обмеження в повітряному просторі та на морі. У радіусі 16 км від Гааги польоти будуть повністю заборонені, а судноплавство обмежене.

Павло Башинський

Павло Башинський

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