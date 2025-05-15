Рішення про запрошення Зеленського на саміт НАТО прийматиме Рютте - МЗС Нідерландів
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Нідерландів заявив, що рішення про запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі прийматиме генсек Альянсу. США проти запрошення.
Рішення щодо запрошення Президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який пройде в червні в Гаазі, прийматиме генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп під час брифінгу міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії, передає УНН.
Деталі
Я буду дуже радий прийняти президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Рішення про запрошення прийматиме генеральний секретар НАТО
Доповнення
Наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі з 24 по 25 червня 2024 року. Заявки на участь у саміті НАТО в Гаазі надіслано поки декільком країнам, а сам захід буде імовірно відрізнятися від того, що відбувалося в минулі роки.
США проти того, щоб запрошувати Президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі 24 червня.
США не підтримують запрошення Зеленського на саміт НАТО в Нідерландах - ANSA14.05.25, 15:42 • 2870 переглядiв
Нагадаємо
На час саміту НАТО в Гаазі влада Нідерландів запровадить обмеження в повітряному просторі та на морі. У радіусі 16 км від Гааги польоти будуть повністю заборонені, а судноплавство обмежене.