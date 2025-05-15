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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

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Решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО будет принимать Рютте - МИД Нидерландов

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Министр иностранных дел Нидерландов заявил, что решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО в Гааге будет принимать генсек Альянса. США против приглашения.

Решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО будет принимать Рютте - МИД Нидерландов

Решение о приглашении Президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который пройдет в июне в Гааге, будет принимать генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп во время брифинга министров иностранных дел стран НАТО в Анталии, передает УНН.

Детали

Я буду очень рад принять президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге. Решение о приглашении будет принимать генеральный секретарь НАТО

- сказал Вельдкампа.

Дополнение

Следующий саммит НАТО состоится в Гааге с 24 по 25 июня 2024 года. Заявки на участие в саммите НАТО в Гааге направлены пока нескольким странам, а само мероприятие будет, вероятно, отличаться от того, что происходило в прошлые годы.

США против того, чтобы приглашать Президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня.

США не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО в Нидерландах - ANSA14.05.25, 15:42 • 2858 просмотров

Напомним

На время саммита НАТО в Гааге власти Нидерландов введут ограничения в воздушном пространстве и на море. В радиусе 16 км от Гааги полеты будут полностью запрещены, а судоходство ограничено.

Павел Башинский

Павел Башинский

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