Решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО будет принимать Рютте - МИД Нидерландов
Киев • УНН
Министр иностранных дел Нидерландов заявил, что решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО в Гааге будет принимать генсек Альянса. США против приглашения.
Решение о приглашении Президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который пройдет в июне в Гааге, будет принимать генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп во время брифинга министров иностранных дел стран НАТО в Анталии, передает УНН.
Детали
Я буду очень рад принять президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге. Решение о приглашении будет принимать генеральный секретарь НАТО
Дополнение
Следующий саммит НАТО состоится в Гааге с 24 по 25 июня 2024 года. Заявки на участие в саммите НАТО в Гааге направлены пока нескольким странам, а само мероприятие будет, вероятно, отличаться от того, что происходило в прошлые годы.
США против того, чтобы приглашать Президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня.
США не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО в Нидерландах - ANSA14.05.25, 15:42 • 2858 просмотров
Напомним
На время саммита НАТО в Гааге власти Нидерландов введут ограничения в воздушном пространстве и на море. В радиусе 16 км от Гааги полеты будут полностью запрещены, а судоходство ограничено.