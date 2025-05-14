США не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО в Нидерландах - ANSA
Киев • УНН
США выступили против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня. Заявки на участие прислали только четыре страны-партнера из Азии.
Заявки на участие в саммите НАТО в Гааге поданы пока нескольким странам, а само мероприятие будет вероятно отличаться от того, что происходило в прошлые годы. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.
Детали
США против того, чтобы приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня, - сообщили дипломатические источники союзников агентству ANSA.
Почти все союзники выразили Вашингтону опасения по поводу этого выбора
Соответствующая тема может появиться на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье, которая открывается сегодня вечером, пишет ANSA.
В контексте предстоящего саммита НАТО и его организации известно по состоянию на сейчас следующее:
- пока что заявки на участие поданы только четырем азиатским партнерам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.
- Организация саммита в Гааге действительно будет среди пунктов повестки дня, хотя никаких решений не ожидается, поскольку встреча (встреча НАТО в Турции) проходит именно в неформальном формате.
Сейчас ожидается очень плотная повестка дня саммита лидеров, в отличие от того, что происходило в прошлые годы, чтобы избежать возможных трений с Дональдом Трампом.
Напомним
На время саммита НАТО в Гааге власти Нидерландов введут ограничения в воздушном пространстве и на море. В радиусе 16 км от Гааги полеты будут полностью запрещены, а судоходство ограничено.
Госсекретарь США Рубио посетит встречу НАТО в Турции по Украине и россии11.05.25, 18:24 • 6155 просмотров