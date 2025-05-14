США не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО в Нидерландах - ANSA

Заявки на участие в саммите НАТО в Гааге поданы пока нескольким странам, а само мероприятие будет вероятно отличаться от того, что происходило в прошлые годы. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.

Детали

США против того, чтобы приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня, - сообщили дипломатические источники союзников агентству ANSA.

Почти все союзники выразили Вашингтону опасения по поводу этого выбора - отмечает источник.

Соответствующая тема может появиться на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье, которая открывается сегодня вечером, пишет ANSA.

В контексте предстоящего саммита НАТО и его организации известно по состоянию на сейчас следующее:

пока что заявки на участие поданы только четырем азиатским партнерам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.

Организация саммита в Гааге действительно будет среди пунктов повестки дня, хотя никаких решений не ожидается, поскольку встреча (встреча НАТО в Турции) проходит именно в неформальном формате.

Сейчас ожидается очень плотная повестка дня саммита лидеров, в отличие от того, что происходило в прошлые годы, чтобы избежать возможных трений с Дональдом Трампом. - сообщает ANSA.

Напомним

На время саммита НАТО в Гааге власти Нидерландов введут ограничения в воздушном пространстве и на море. В радиусе 16 км от Гааги полеты будут полностью запрещены, а судоходство ограничено.

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