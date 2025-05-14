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США не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО в Нидерландах - ANSA

Киев • УНН

 • 106 просмотра

США выступили против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня. Заявки на участие прислали только четыре страны-партнера из Азии.

США не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО в Нидерландах - ANSA

Заявки на участие в саммите НАТО в Гааге поданы пока нескольким странам, а само мероприятие будет вероятно отличаться от того, что происходило в прошлые годы. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.

Детали

США против того, чтобы приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня, - сообщили дипломатические источники союзников агентству ANSA.

Почти все союзники выразили Вашингтону опасения по поводу этого выбора

- отмечает источник. 

Соответствующая тема может появиться на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье, которая открывается сегодня вечером, пишет ANSA.

В контексте предстоящего саммита НАТО и его организации известно по состоянию на сейчас следующее:

  • пока что заявки на участие поданы только четырем азиатским партнерам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.
    • Организация саммита в Гааге действительно будет среди пунктов повестки дня, хотя никаких решений не ожидается, поскольку встреча (встреча НАТО в Турции) проходит именно в неформальном формате.

      Сейчас ожидается очень плотная повестка дня саммита лидеров, в отличие от того, что происходило в прошлые годы, чтобы избежать возможных трений с Дональдом Трампом.

      - сообщает ANSA.

      Напомним

      На время саммита НАТО в Гааге власти Нидерландов введут ограничения в воздушном пространстве и на море. В радиусе 16 км от Гааги полеты будут полностью запрещены, а судоходство ограничено.

      Госсекретарь США Рубио посетит встречу НАТО в Турции по Украине и россии11.05.25, 18:24 • 6155 просмотров

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      политика
      Новая Зеландия
      NATO
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