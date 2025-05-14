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США не підтримують запрошення Зеленського на саміт НАТО в Нідерландах - ANSA

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

США виступили проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі 24 червня. Заявки на участь надіслали лише чотири країни-партнери з Азії.

США не підтримують запрошення Зеленського на саміт НАТО в Нідерландах - ANSA

Заявки на участь у саміті НАТО в Гаазі надіслано поки декільком країнам, а сам захід буде імовірно відрізнятися від того, що відбувалося в минулі роки. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.

Деталі

США проти того, щоб запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі 24 червня, - повідомили дипломатичні джерела союзників агентству ANSA.

Майже всі союзники висловили Вашингтону побоювання з приводу цього вибору

- зазначає джерело. 

Відповідна тема може з'явитися на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ в Анталії, яка відкривається сьогодні ввечері, пише ANSA.

У контексті майбутнього самміту НАТО та його організації відомо станом на зараз наступне:

  • поки що заявки на участь надіслано тільки чотирьом азіатським партнерам: Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.
    • Організація саміту в Гаазі дійсно буде серед пунктів порядку денного, хоча жодних рішень не очікується, оскільки зустріч (зустріч НАТО в Туреччині) проходить саме в неформальному форматі.

      Наразі очікується дуже щільний порядок денний саміту лідерів, на відміну від того, що відбувалося в минулі роки, щоб уникнути можливих тертя з Дональдом Трампом.

      - повідомляє ANSA.

      Нагадаємо

      На час саміту НАТО в Гаазі влада Нідерландів запровадить обмеження в повітряному просторі та на морі. У радіусі 16 км від Гааги польоти будуть повністю заборонені, а судноплавство обмежене.

      Держсекретар США Рубіо відвідає зустріч НАТО в Туреччині щодо України і росії11.05.25, 18:24 • 6156 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

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