Держсекретар США Рубіо відвідає зустріч НАТО в Туреччині щодо України і росії
Київ • УНН
Держсекретар США візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині. Головна тема обговорень - припинення війни між рф та Україною, а також внесок союзників у НАТО.
Державний секретар США Марко Рубіо відвідає неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться в Туреччині. Основною темою обговорень стане припинення війни між рф та Україною. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зокрема, йдеться про неформальну зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Туреччині 14-16 травня. Про візит Рубіо йдеться в заяві Держдепартаменту.
Напередодні саміту НАТО в Гаазі в червні цього року держсекретар просуватиме програму президента Трампа, спрямовану на забезпечення того, щоб наші союзники вносили справедливий внесок у зміцнення і підвищення ефективності НАТО
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що лідери п'яти країн закликали до повного припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів. У разі відмови рф, будуть застосовані санкції до банківського та енергетичного секторів.