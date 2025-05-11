Госсекретарь США Рубио посетит встречу НАТО в Турции по Украине и россии

Государственный секретарь США Марко Рубио посетит неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится в Турции. Основной темой обсуждений станет прекращение войны между рф и Украиной. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В частности, речь идет о неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Турции 14-16 мая. О визите Рубио говорится в заявлении Госдепартамента.

В преддверии саммита НАТО в Гааге в июне этого года госсекретарь будет продвигать программу президента Трампа, направленную на обеспечение того, чтобы наши союзники вносили справедливый вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО - говорится в заявлении.

Напомним

Ранее сообщалось, что лидеры пяти стран призвали к полному прекращению огня в Украине минимум на 30 дней. В случае отказа рф, будут применены санкции к банковскому и энергетическому секторам.