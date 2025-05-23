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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Трамп планує відвідати саміт НАТО у червні

Київ • УНН

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Дональд Трамп планує відвідати саміт НАТО в Гаазі, про що повідомив прем'єр-міністр Нідерландів. Саміт буде присвячено збільшенню витрат членів Альянсу на військові потреби.

Трамп планує відвідати саміт НАТО у червні

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп підтвердив, що планує взяти участь у червневому саміті НАТО в Гаазі. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, повідомляє УНН з посиланням на Х-акаунт урядовця та видання Bloomberg.

Щойно мав дружню розмову з Дональдом Трампом. Ми обговорили підготовку до наступного саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця в Гаазі. Я підкреслив, що для Нідерландів велика честь мати змогу приймати його та всіх наших союзників по НАТО

- йдеться у дописі прем'єр-міністра Нідерландів.

Як пише видання, коментарі прем'єра Нідерландів послідували після візиту в середу для зустрічі з Рютте, який раніше сам обіймав посаду глави уряду Нідерландів.

Bloomberg зазначає, що саміт, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, рідному місті Марка Рютте, буде присвячений формальному ухваленню нової мінімальної мети витрат для всього блоку. Зокрема, члени Альянсу вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки закликають НАТО розробити конкретні заходи для досягнення цільового показника видатків на оборону у розмірі 5% від обсягу виробництва. Особливу увагу слід приділяти розвитку "жорстких оборонних можливостей".

США проти того, щоб запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі 24 червня, - повідомили дипломатичні джерела союзників агентству ANSA.

Трамп відвідає саміт G7 в Канаді - Білий дім22.05.25, 19:40 • 2214 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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