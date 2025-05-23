Трамп планує відвідати саміт НАТО у червні
Київ • УНН
Дональд Трамп планує відвідати саміт НАТО в Гаазі, про що повідомив прем'єр-міністр Нідерландів. Саміт буде присвячено збільшенню витрат членів Альянсу на військові потреби.
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп підтвердив, що планує взяти участь у червневому саміті НАТО в Гаазі. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, повідомляє УНН з посиланням на Х-акаунт урядовця та видання Bloomberg.
Щойно мав дружню розмову з Дональдом Трампом. Ми обговорили підготовку до наступного саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця в Гаазі. Я підкреслив, що для Нідерландів велика честь мати змогу приймати його та всіх наших союзників по НАТО
Як пише видання, коментарі прем'єра Нідерландів послідували після візиту в середу для зустрічі з Рютте, який раніше сам обіймав посаду глави уряду Нідерландів.
Bloomberg зазначає, що саміт, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, рідному місті Марка Рютте, буде присвячений формальному ухваленню нової мінімальної мети витрат для всього блоку. Зокрема, члени Альянсу вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.
Нагадаємо
Сполучені Штати Америки закликають НАТО розробити конкретні заходи для досягнення цільового показника видатків на оборону у розмірі 5% від обсягу виробництва. Особливу увагу слід приділяти розвитку "жорстких оборонних можливостей".
США проти того, щоб запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі 24 червня, - повідомили дипломатичні джерела союзників агентству ANSA.
Трамп відвідає саміт G7 в Канаді - Білий дім22.05.25, 19:40 • 2214 переглядiв