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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Трамп відвідає саміт G7 в Канаді - Білий дім

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Білий дім оголосив, що Дональд Трамп має намір відвідати саміт G7 в Альберті з 15 по 17 червня. Раніше Трамп сумнівався в необхідності своєї участі.

Трамп відвідає саміт G7 в Канаді - Білий дім

Президент США Дональд Трамп планує відвідати саміт G7 наступного місяця в Канаді. Про це оголосив Білий дім у четвер, поклавши край питанням про те, чи пропустить він щорічну зустріч, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Керолайн Лівітт, прессекретар Білого дому, сказала, що Трамп планує відвідати зустріч з 15 по 17 червня. Конференція має пройти в Альберті.

Під час першого терміну Трампа саміти G7 часто були затьмарені розбіжностями між президентом США та його колегами-лідерами з питань торгівлі та геополітики. Він сумнівався, чи була його присутність справді необхідною. Ще на початку цього місяця Білий дім утримався від обіцянки відвідати червневу конференцію.

Трамп заявив, що виключення росії з G8 було помилкою22.05.2025, 01:26 • 3468 переглядiв

Але цього тижня Трамп заявив, що, на його думку, участь США в саміті важлива — навіть якщо він стверджував, що угруповання буде покращено, якщо росії дозволять повернутися (москва була виключена з групи після анексії Криму в 2014 році).

"Раніше це була G8, але вони блискуче викинули росію. Було б набагато краще, якби росія була, розумієте?" — сказав Трамп в Овальному кабінеті в середу.

До G7 входять США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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