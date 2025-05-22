Трамп посетит саммит G7 в Канаде - Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует посетить саммит G7 в следующем месяце в Канаде. Об этом объявил Белый дом в четверг, положив конец вопросам о том, пропустит ли он ежегодную встречу, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, сказала, что Трамп планирует посетить встречу с 15 по 17 июня. Конференция должна пройти в Альберте.

Во время первого срока Трампа саммиты G7 часто были окрашены разногласиями между президентом США и его коллегами-лидерами по вопросам торговли и геополитики. Он сомневался, было ли его присутствие действительно необходимым. Еще в начале этого месяца Белый дом воздержался от обещания посетить июньскую конференцию.

Трамп заявил, что исключение россии из G8 было ошибкой

Но на этой неделе Трамп заявил, что, по его мнению, участие США в саммите важно — даже если он утверждал, что группировка будет улучшена, если россии позволят вернуться (Москва была исключена из группы после аннексии Крыма в 2014 году).

"Раньше это была G8, но они блестяще вышвырнули россию. Было бы намного лучше, если бы россия была, понимаете?" — сказал Трамп в Овальном кабинете в среду.

В G7 входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.