Трамп посетит саммит G7 в Канаде - Белый дом
Киев • УНН
Белый дом объявил, что Дональд Трамп намерен посетить саммит G7 в Альберте с 15 по 17 июня. Ранее Трамп сомневался в необходимости своего участия.
Президент США Дональд Трамп планирует посетить саммит G7 в следующем месяце в Канаде. Об этом объявил Белый дом в четверг, положив конец вопросам о том, пропустит ли он ежегодную встречу, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, сказала, что Трамп планирует посетить встречу с 15 по 17 июня. Конференция должна пройти в Альберте.
Во время первого срока Трампа саммиты G7 часто были окрашены разногласиями между президентом США и его коллегами-лидерами по вопросам торговли и геополитики. Он сомневался, было ли его присутствие действительно необходимым. Еще в начале этого месяца Белый дом воздержался от обещания посетить июньскую конференцию.
Трамп заявил, что исключение россии из G8 было ошибкой22.05.2025, 01:26 • 3450 просмотров
Но на этой неделе Трамп заявил, что, по его мнению, участие США в саммите важно — даже если он утверждал, что группировка будет улучшена, если россии позволят вернуться (Москва была исключена из группы после аннексии Крыма в 2014 году).
"Раньше это была G8, но они блестяще вышвырнули россию. Было бы намного лучше, если бы россия была, понимаете?" — сказал Трамп в Овальном кабинете в среду.
В G7 входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.