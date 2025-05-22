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Трамп заявил, что исключение россии из G8 было ошибкой

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Дональд Трамп заявил, что решение исключить россию из G8 было ошибочным. Также он не исключил участия США в саммите G20, который будет принимать ЮАР.

Трамп заявил, что исключение россии из G8 было ошибкой

Решение исключить Россию из Группы восьми (G8) было ошибочным. Такое мнение во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой высказал президент США Дональд Трамп, сообщает УНН

Детали

По его словам, решение исключить Россию из G8 было "блестящим".

Было бы гораздо лучше, если бы Россия была в ней. Знаете, многие люди могут сказать: "О, это прозвучало, будто если бы Россия была в составе (G8 - ред.) у вас, возможно, не было бы этой войны". И если бы у вас был другой президент, у вас бы тоже не было войны

- сказал Трамп.

Он также не исключил участия США в нынешнем саммите Группы двадцати (G20), который будет принимать ЮАР, и назвал Вашингтон ключевым игроком как для G7, так и для G20.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил во время слушаний в Сенате, что "мы решили не участвовать".

Напомним

В феврале президент США Дональд Трамп уже заявлял, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в G7, отметив, что исключение Москвы было ошибкой.

Россия была членом клуба индустриальных демократий G7, тогда известного как G8, пока Москву не исключили после аннексии Крыма в 2014 году.

Белый дом запретил агентствам США участие в подготовке G20 в ЮАР после угроз Трампа бойкотировать саммит14.05.25, 21:31 • 3733 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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