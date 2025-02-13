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"Виключення було помилкою": Трамп виступив за повернення росії в G7

Київ • УНН

 • 85210 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би повернення росії в G7, назвавши її виключення помилкою. За його словами, путін був би радий повернутися за стіл переговорів.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що він би хотів, щоб росія повернулася до G7, заявивши, що виключення москви було помилкою, передає УНН з посиланням на Reuters.

ЗМІ зазначає, що росія була членом клубу індустріальних демократій G7, тоді відомого як G8, доки москву не виключили після анексії Кримського регіону України 2014 року.

"Я б хотів їх повернути. Я думаю, було помилкою виганяти їх. Послухайте, це не питання симпатії чи антипатії до росії. Це G8", - сказав Трамп у Білому домі, коли оголосив про нові відповідні мита США.

Трамп і путін можуть зустрітися в Саудівській Аравії чи ОАЕ - Reuters03.02.2025, 13:55 • 40260 переглядiв

"Я сказав: "Що ви робите? Ви, хлопці, все, про що ви говорите, це росія, і вони повинні сидіти за столом". Я думаю, путін був би радий повернутися".

Додамо

Канада, яка цього року головує в G7, не відреагувала на коментарі Трампа.

Трамп і путін спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня - FT13.02.2025, 17:08 • 36956 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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