"Виключення було помилкою": Трамп виступив за повернення росії в G7

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що він би хотів, щоб росія повернулася до G7, заявивши, що виключення москви було помилкою, передає УНН з посиланням на Reuters.

ЗМІ зазначає, що росія була членом клубу індустріальних демократій G7, тоді відомого як G8, доки москву не виключили після анексії Кримського регіону України 2014 року.

"Я б хотів їх повернути. Я думаю, було помилкою виганяти їх. Послухайте, це не питання симпатії чи антипатії до росії. Це G8", - сказав Трамп у Білому домі, коли оголосив про нові відповідні мита США.

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"Я сказав: "Що ви робите? Ви, хлопці, все, про що ви говорите, це росія, і вони повинні сидіти за столом". Я думаю, путін був би радий повернутися".

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Канада, яка цього року головує в G7, не відреагувала на коментарі Трампа.

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