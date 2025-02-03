Трамп і путін можуть зустрітися в Саудівській Аравії чи ОАЕ - Reuters

Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним, з посиланням на два російські джерела, поінформовані про перебіг переговорів, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонного дзвінка між Трампом і путіним, який передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року.

Проте високопоставлені російські офіційні особи відвідали і Саудівську Аравію, і ОАЕ останніми тижнями, згідно з російськими джерелами, які говорили на умовах анонімності через делікатність ситуації.

Одне з джерел повідомило, що в росії все ще існує деяка протидія цій ідеї, оскільки деякі дипломати та співробітники розвідки вказують на тісні військові та силові зв'язки, які і в Королівства, і в ОАЕ є зі Сполученими Штатами.

Саудівська Аравія та ОАЕ не відповіли на запити про коментарі. кремль відмовився від коментарів. Але і Трамп, і путін встановили дружні стосунки із правителями Саудівської Аравії та ОАЕ, заявляє видання.

Трамп заявив у неділю, що його адміністрація "запланувала зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну та росію". Коли його запитали про ці зауваження, речник кремля дмитро пєсков сказав, що контакти "очевидно планувалися".

США запланували зустрічі та переговори з Україною, росією та іншими сторонами - Трамп

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман був першим іноземним главою держави, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду.

І Мухаммед ібн Салман, і президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян зберігали нейтралітет протягом усієї війни в Україні, утримуючись від приєднання до Заходу у критиці та санкціях проти росії, зауважує видання.

Обидва лідери, як повідомляється, також підтримували регулярні контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

Жодна з країн не є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт рутіна, запобігши його візитам до низки країн, включаючи Бразилію та ПАР.

"На поточному етапі російські джерела виключили Туреччину, члена НАТО, яка приймала мирні переговори, що провалилися, між росією та Україною в березні 2022 року, як можливе місце проведення", - пише видання.

Російський аналітик Федір Лук'янов, впливовий науковий директор дискусійного клубу "Валдай", члени якого регулярно зустрічаються з путіним, сказав, що Трамп і путін не мають особливого вибору.

"Майже весь Захід залучений на бік України. Тому всі традиційні майданчики, де раніше відбувалися такі речі, як Гельсінкі, Женева і Відень, не підходять", - цитують його росЗМІ.

Лук'янов зазначив, що хоча Саудівська Аравія та ОАЕ відіграють дуже важливу роль, обидві країни є дуже близькими союзниками США, що викликає деякі питання російської сторони.

"Однак як місце для переговорів це, ймовірно, цілком можливо", - додав він.

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